ZTE, orta segmentte katlanabilir ekran deneyimi sunan yeni telefonu Libero Flip'i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, katlanabilir ekranlı seçeneklere iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi ZTE, düzenlediği bir etkinlikte "Libero Flip"i duyurdu. Bu akıllı telefon, yatay olarak katlanabilen bir yapıya sahip. Yani aslında Galaxy Z Flip5'e rakip. Ancak iş teknik donanım kısmına geldiğinde, orta segment bir cihazla karşılaşıyoruz. ZTE bu modelle, orta segmentte katlanabilir ekranlı akıllı telefon arayışında olanlara hitap edecek.

ZTE Libero Flip, çift ekranlı bir yapıya sahip. Telefonun kapağındaki küçük ekran, dairesel bir tasarıma sahip ve 1.43 inç görüntü alanı sunuyor. Kullanıcılar, bu küçük ekranda adım kontrolü, hava durumu ve müzik çalma işlevlerine ek olarak, kamera kontrolü için kullanabilecekler. Katlanabilen ana ekran ise 6.9 inç büyüklüğünde. Bu ekranın çözünürlüğü, 2790 x 1188 piksel olarak açıklandı.

Karşınızda ZTE Libero Flip

ZTE'nin orta segment katlanabilir ekranlı telefonu, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 33W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lık bataryası, 73 dakikada tam şarj oluyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 gibi yeni nesil bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz, sahip olduğu IP42 sertifikası ile su ve toza dayanıklılık sağlıyor.

Gelelim kamera özelliklerine. Bu akıllı telefonun katlanabilir ekranında, 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera yer alıyor. Kapak ekranında ise bir çift kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik odaklı kamera yer alıyor.

ZTE Libero Flip teknik özellikleri

Ekran 1.43 inç dairesel

6.9 inç, 2790 x 1188 piksel İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 4.310 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 13

ZTE tarafından yapılan açıklamaya göre Libero Flip'in normal fiyatı, 420 dolar. Japonya'da bir kampanya başlatan firma, cihazı ciddi bir indirimle satışa sunacak. ZTE Libero Flip, ön sipariş kapsamında 265 dolara satın alınabilecek. Samsung Galaxy Z Flip5 fiyatının 999 dolardan başladığını hatırlatalım.