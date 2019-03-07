ZTE’nin Yeni Patenti, Dikey Katlanan Bir Telefonu Gösteriyor

ZTE, bir sonraki büyük atılım olması beklenen katlanabilir telefon pazarına dikine katlanan bir telefonla geri dönmeyi planlıyor.

Katlanabilir telefonlar çok dikkat çekici cihazlar ve piyasadaki en büyük yenilik olarak görülüyorlar. Bu telefonların nasıl katlanması gerektiği konusunda ise üreticilerin kafası biraz karışık ve bariz şekilde piyasayı domine eden bir tasarım tarzı yok.

ZTE’nin yeni patenti, eski usül kapaklı telefonlar gibi yukarıdan aşağı doğru açılıp kapanan bir telefonu ortaya çıkardı. Telefon bu anlamda Motorola RAZR’a benziyor.

Tasarımında ortaya çıkan bir diğer ilgi çekici özellik ise telefonun alt ve üst kısımlarının eşit olmaması. Üst tarafta bulunan esnek ekran, alt kısımdan daha kısa olarak tasarlandı.

Tasarımlarda ön kamera için bir delik dahil değil. Yan tarafta iki düğme bulunuyor. Bu düğmeler muhtemelen ses ve açma kapama düğmeleri olacak. Sim kart girişi de burada olabilir. Arka kısımda ise kamera sistemi için iki delik göze çarpıyor. Bu delikler simetrik. Altta da benzer şekilde iki simetrik giriş var ve bu girişlerin yanında bir de USB-C girişi göze çarpıyor.

ZTE, 2017 yılının son çeyreğinde de bir katlanabilir akıllı telefon çıkarmıştı. Firmanın ABD’de geçici olarak yasaklanması ve teknolojinin tam olarak oturmaması nedeniyle Axon M adlı telefon başarısız olmuştu.

Aralık 2018’de çıkan bir başka patent de Samsung Galaxy Fold’a benzer bir cihazı ortaya çıkarmıştı. ZTE’nin her iki cihazın da üretimini yapması mümkün. Bununla beraber firma sadece elinde başka alternatifler de bulundurmak istemiş olabilir. Firmadan bir açıklama gelene kadar bu konuda tahmin yapmaktan başka şansımız yok.