  • Ekran/Gövde Oranı ile Büyüleyen ZTE Nubia Z18 - Özellikleri

Ekran/Gövde Oranı ile Büyüleyen ZTE Nubia Z18 Tanıtıldı

1 dk okuma süresi
16
2
2
0
0
Nubia'nın yeni amiral gemisi Nubia Z18 resmen tanıtıldı. Gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri ve muhteşem tasarımı ile öne çıkan cihaz, günümüz amiral gemilerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin alt markası olan Nubia, şirketin en yeni amiral gemisi Nubia Z18’i tüketicilerin beğenisine sundu. Son derece ince ekran çerçevelerine ve son dönemin tasarım trendlerinden olan küçük bir çentiğe sahip olan cihaz, sunduğu %91.8’lik ekran gövde oranı ile pek çok rakibini geride bırakmayı başarıyor.
İLGİLİ HABER

Yapay Zeka Destekli, 5000mAh Bataryalı Moto P30 Note Duyuruldu

Cihazın en önemli özelliklerinden biri, şirketin kendi makine öğrenimi teknolojisi olan Nubia Evolution Tensor. Çok daha gelişmiş bir derin öğrenme yeteneği için farklı algoritmaların en güçlü yanlarını birleştiren bu teknoloji, standart makine öğrenimi teknolojilerine göre iki kat daha yüksek performanslı bir makine öğrenimi vadediyor.

ZTE Nubia Z18 Özellikler

  • Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU
  • 6GB/8GB RAM - 64GB/128GB depolama
  • 6 inç Full HD+ (2160x1080 piksel) ekran
  • 16MP + 24MP çift arka kamera
  • 8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • 3450 mAh batarya, NeoCharge 2.5 18W hızlı şarj
  • Çift SIM 4G LTE, Wi-Fi Çift Bant, Bluetooth 5.0, USB Type-C, DTS ses, GPS / GLONASS
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan ZTE Nubia Z18’in 6GB RAM’li versiyonu 410 dolar (~2750 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkarken, 8GB RAM’li versiyonu 480 dolar (~3250 TL) fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizdeki vergiler dahil değil.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2018/09/05/nubia-officially-unveiled-its-z18-flagship/
Etiketler: ZTE Nubia Z18
16
2
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
16
2
2
0
0