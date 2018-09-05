Ekran/Gövde Oranı ile Büyüleyen ZTE Nubia Z18 - Özellikleri

Nubia'nın yeni amiral gemisi Nubia Z18 resmen tanıtıldı. Gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri ve muhteşem tasarımı ile öne çıkan cihaz, günümüz amiral gemilerine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin alt markası olan Nubia, şirketin en yeni amiral gemisi Nubia Z18’i tüketicilerin beğenisine sundu. Son derece ince ekran çerçevelerine ve son dönemin tasarım trendlerinden olan küçük bir çentiğe sahip olan cihaz, sunduğu %91.8’lik ekran gövde oranı ile pek çok rakibini geride bırakmayı başarıyor.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri, şirketin kendi makine öğrenimi teknolojisi olan Nubia Evolution Tensor. Çok daha gelişmiş bir derin öğrenme yeteneği için farklı algoritmaların en güçlü yanlarını birleştiren bu teknoloji, standart makine öğrenimi teknolojilerine göre iki kat daha yüksek performanslı bir makine öğrenimi vadediyor.

ZTE Nubia Z18 Özellikler

Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB/8GB RAM - 64GB/128GB depolama

6 inç Full HD+ (2160x1080 piksel) ekran

16MP + 24MP çift arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

3450 mAh batarya, NeoCharge 2.5 18W hızlı şarj

Çift SIM 4G LTE, Wi-Fi Çift Bant, Bluetooth 5.0, USB Type-C, DTS ses, GPS / GLONASS

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan ZTE Nubia Z18’in 6GB RAM’li versiyonu 410 dolar (~2750 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkarken, 8GB RAM’li versiyonu 480 dolar (~3250 TL) fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizdeki vergiler dahil değil.