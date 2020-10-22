ZTE, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu V2020 5G'yi duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, uygun sayılabilecek bir fiyata sahip. An itibarıyla ön sipariş verilen telefonun nakliyesi, 25 Ekim itibarıyla başlayacak.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, "V2020 5G" olarak isimlendirdiği orta segment bir telefon duyurdu. Çinli tüketicileri memnun edebilecek özelliklere sahip telefon, uygun sayılabilecek fiyatı ile de ilgi görecek gibi görünüyor.

ZTE V2020 5G, 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. IPS LCD yapıdaki bu ekranın üzerinde bulunan delik, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun ekran kilidini açan parmak izi okuyucu sensör ise bu ekranda yer almıyor. Mühendisler, bu sensörü telefonun arka paneline yerleştirmişler.

Karşınızda ZTE V2020 5G

ZTE'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 800 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleyen telefon, ihtiyaç duyan tüketiciler için ekstra depolama alanı sunan microSD desteğini ihmal etmemişler. Android 10 tabanlı MiFavor UI isimli arayüzü kullanan telefonun batarya kapasitesi ise 4,000 mAh olarak karşımıza çıkıyor.

ZTE V2020 5G'nin arka kısmında, dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Bu kamera kurulumu mükemmel olmasa da ihtiyaçları karşılayacak türden.

ZTE V2020 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel), IPS LCD

6.53 inç FHD+ (1080 x 2340 piksel), IPS LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 800

MediaTek Dimensity 800 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut- UFS 2.1)

128 GB (microSD desteği mevcut- UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP (f/1.79) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

48 MP (f/1.79) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MiFavor UI

Android 10 tabanlı MiFavor UI Bağlantı: Çift SIM, 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, DTS:X Ultra, 3.5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, DTS:X Ultra, 3.5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 162.7 mm x 76.3 mm x 8.8 mm

162.7 mm x 76.3 mm x 8.8 mm Ağırlık: 184 gram

ZTE yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre V2020 5G, tek bir renk seçeneği ile satışa sunulacak. An itibarıyla ön sipariş programı aracılığıyla satın alınabilen telefonun fiyatı ise 210 dolar (yaklaşık 1,630 TL + vergiler) olarak belirlendi. Telefonların nakliyesi, 25 Ekim'de başlayacak.