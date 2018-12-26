ZTE Katlanabilen Telefon İçin Patent Başvurusu Yaptı

Akıllı telefon üreticileri arasındaki katlanabilir telefon yarışması iyice kızışıyor. Samsung, Huawei, LG gibi markaların katlanabilir telefon çalışmalarının ardından, şimdi de ZTE yeni nesil telefonu için patent başvurusu yaptı.

2019 senesi telefonlarımızı farklı şekillerde göreceğimiz bir sene olacak gibi gözüküyor. Teknoloji devleri, geçtiğimiz sene içerisinde sıklıkla bahsettikleri katlanabilir telefon planlarını yeni yılda hayata geçirmeye başlayabilirler. Şimdiden kızışan bu yarışa, Samsung, LG ve Huawei'den sonra ZTE'de katıldı.

Bu senenin başlarında ZTE, Axon M isimli katlanabilen telefon modelini tanıtmıştı. Cihaz, farklı tasarımı ile rakiplerinin tanıtmış oldukları modellerin içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Aslında herkes Axon M'nin geleceği hakkında konuşurken, firmanın çok daha farklı bir model için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Başvurusu yapılan cihazın ekranı, Axon M'nin aksine tamamen katlanabilir olacak. Axon M modelinin ise ekranlarını birbirine bağlayan bir bağlantı sistemi mevcut.

Patent çizimlerinden anlaşılabildiği kadarı ile yeni çıkacak katlanabilen telefonun iki ayrı ekranı olacak. Katlandığında iç ve dış ekrana sahip olacak telefon, açık halde iken ise tablet olarak kullanılabilecek. Tablet hali telefon versiyonunun iki katı kadar bir boyutta olacak. İç ve dış ekranların aynı ağırlıkta olması, yakın zamanda tanıtılan Samsung'un telefonundan farklı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.