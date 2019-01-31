Öyle gözüküyor ki sosyal medya devi Facebook artık eskisi gibi kendi güvenli köşesinde beklemeyecek. Mark Zuckerberg, bu yıl için 4 öncelik belirledi.

Son iki yıldır skandallardan yakasını sıyıramayan ve aşağı yukarı her ay bir başka özür açıklamasında bulunmak zorunda kalan Facebook, 2019 yılında işleri değiştirmeye kararlı gibi gözüküyor. En azından şirket kurucusu ve CEO’su Zuckerberg’e baktığımızda böyle görünüyor.

Mark Zuckerberg, şirketin 2018 yılı 4. çeyreğinde elde ettiği kazançlara dair Silikon Vadisi’nde yaptığı konferans görüşmesinde, şirketin sorunlarını aşmak konusunda aşama kaydettiğini söyledi. Zuckerberg, 2019 yılında şirketin odaklanacağı alanlardan biri olarak da yeni özellikler geliştirmeyi ve uygulamaları için yeni ürünler çıkarmayı gösterdi.

Zuckerberg, uygulamalarda günden güne yapılan ve uygulamaları biraz daha hızlandıran güncellemelerden bahsetmediğini söylüyor. Zuckerberg’in amacı insanlara, “Vay! Bunu daha önce Facebook’ta ya da WhatsApp’ta yapamıyordum.” dedirtecek yenilikler sunmak.

Bu açıklama, 2016 yılındaki ABD seçimlerinden bu yana köşesine geçmiş, savunma pozisyonunda bekleyen firmanın uzun zaman sonra agresif hareketler sergileyeceğinin göstergesi.

Şirketin zarar etmesi nedeniyle emeklilik ikramiyeleri düşen ve son dönemde olumsuz eleştirilerden dolayı oldukça yıpranan Facebook çalışanlarının da yeni uygulamalar ve özellikler geliştirmeye sıcak baktıkları biliniyor. Zuckerberg böylece çalışanların morallerini de yükselterek firmayı toparlamayı umuyor. Zuckerberg, “Geçtiğimiz 18 ay boyunca ana konumuz güvenlikti ve o dönemde yeni tecrübeler oluşturmaya pek önem vermedik.” diyor.

Zuckerberg’in önümüzdeki dönem Facebook'taki çalışmalarında dört önceliği bulunuyor: