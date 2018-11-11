Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, son aylarda hiç olmak istemediği şekilde gündemde. Üzerindeki negatif algıyı biraz kırmak, eski sempatik yönüyle kendini ön plana çıkartmak için çalışmalara başlamış görünüyor. Harvard öğrencileriyle birlikte üyesi olduğu bu Facebook grubundaki paylaşımlarını görünce, ne kadar sempatik olduğuna siz karar verin istedik.

Mark Zuckerberg, skandallarla dolu son iki yıl içerisinde Avrupa’da ve ABD’de saatler süren ifadeler verdi, Facebook’un insanların politik tercihleri için bir silah haline dönüştüğünü kabul etti. Reklam gelirlerinin Facebook’un ayakta durması için tek geçerli yol olduğunu bilen Zuck, bu uğurda WhatsApp ve Instagram’ın kurucularını da gözden çıkardı.

Her halükarda dünyanın en büyük şirketlerinden olan Facebook’un kurucusu ve yöneticisinden söz ediyoruz. Hatta, bir dönem ABD başkanlığı için adaylığını koyacağı söylenen bir teknoloji patronundan. Tüm bunları bir araya getirince, son yıllarda iyice antipati toplayan Zuck’ın insanların iyi düşüncelerine ihtiyacı var.

Skandallar sonrasında Wired dergisinin hazırladığı kapak

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu, mizah ve caps içerikli gizli bir Facebook grubuna katılan Mark Zukerberg, üyelerin sempatisini kazandı. Sonra her ne hikmetse Zuck’ın caps olduğu paylaşımlar ve yorumlaşmalar bir anda basına sızdırıldı.

Bildiğiniz üzere Zuckerberg, Facebook’u Harvard’ın yurt odasındayken kurmuş, üniversite yönetimiyle sorun yaşadıktan sonra okuldan atılmıştı. Sonrasında girişimiyle Time dergisine bile kapak olunca Harvard onu fahri bir şekilde mezun etmişti.

“Harvard Memes for Elitist %1 Tweens” isimli gizli Facebook grubunda yapılan paylaşımları sizin için Türkçeleştirdik. Zuckerberg’in ne kadar sempatik durduğuna siz karar verin. Bunun için sondaki ankete göz atabilirsiniz.

Facebook'ta mesaj silebilen, bir dönem engelenemeyen tek kişi olan Zuck, gizli gruba CEO'luk torpiliyle sızıyor:

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Mark Zuckerberg: Bu grup mükemmel

Jessica Wei (grup üyesi): Mark tarafından kutsandık!!! (Ayrıca bu gönderiye yaptığı yorumu beğenen 6. kişiyim. Kendimi ONA ÇOK YAKIN HİSSEDİYORUM)

Edgar Thorton Iv(grup üyesi): The Zucc (lakabı)

Bill Gates'i yakından tanımanın cakası başka atılıyor:

Courtney (grup üyesi): Tamam, Peki Bill Gates nerede? Okul bırakma takımı toplansın

Zuckerberg: Bekle, hemen onu getiriyorum @Bill Gates

Grupta paylaşılan eski bir Mark Zuckerberg capsi gündem oldu:

Caps:

Harvard'ı yarım bırakmanın gururu varken, kimin mezuniyet gururuna ihtiyacı olur ki?

KC Kimber (grup üyesi): Facebook muhtemelen beni hayatım boyunca banlayacak

Mark gruba sızdıktan sonra:

Kc kimber (grup üyesi): Lütfen beni banlama Mark, o sadece bir capsti

Mark Zuckerberg: Affedildin

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Mark Zuckerberg tarafından affedilmek (?!)

Sanıyoruz ki en oturaklı eleştiri aşağıdaki capste var:

Yeni nesil trend olan capsler / Zucc capsleri

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