Zuckerberg'in Facebook Hesabını Sileceğini Söyleyen Hacker'ın Kendi Hesabı Silindi

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Zuckerberg'in Facebook Hesabını Sileceğini Söyleyen Hacker'ın Kendi Hesabı Silindi
Geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklama ile Mark Zuckerberg'in hesabını sileceğini belirten Chang Chi-yuan'ın kendi hesabı silindi.

Facebook'ta bir güvenlik açığı bulduğunu iddia eden ve pazar günü saat 13.00'da canlı yayında Mark Zuckerberg'in hesabını sileceğini söyleyen Chang Chi-yuan, bu yayını yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Daha sonrasında ise hesabı silindi.

Bulduğu güvenlik açığını Facebook'a bildirdiğini belirten Chang Chi-yuan, ödül parasını aldığında bunu takipçileri ile paylaşacağını söyledi. Ancak bu gönderinin üzerinden çok bir zaman geçmemişti ki Chi-Yuan'ın 26.000 takipçili hesabı kapandı.

Chang'ın hesabını kendisinin mi yoksa Facebook'un mu kapattığı henüz bilinmiyor. Ancak kendisinin tarihin gördüğü en büyük fiyaskolardan birine imza atmış bulunduğu da kesin.
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Etiketler: facebook
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