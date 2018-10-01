  • Zula International Cup'ı Galatasaray E-Spor Takımı Kazandı

Zula International Cup'ı Galatasaray E-Spor Takımı Kazandı

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Zula International Cup'ı Galatasaray E-Spor Takımı Kazandı
50 bin Dolar para ödüllü Zula International Cup’ın şampiyonu Galatasaray E-Spor Takımı kazandı.

Türkiyenin en çok oynanan Free 2 Play FPS oyunlarından biri olan Zula tarafından düzenlenen ve Antalya'da düzenlenen ilk Zula Internation Cup'ı Galatasaray E-Spor kazandı. Trunuvayı 1907 Fenerbahçe ikinci bitirirken, üçüncü sırada Izako Boars yer aldı.

İnternet üzerinden 10 bin kişinin anlık olarak takip ettiği Zula Iternational Cup'ta 2000 kişi de mekanda yer alarak Marmara Oteli'nde turnuvayı takip etti. Üç Türk, bir Polonya, bir Avrupa Birliği karması ve bir İran takımının yer aldığı Zula International Cup’ın finalinde 1907 Fenerbahçe'yi 2-0 ile geçen Galatasaray E-Spor ipi göğüslemeyi başardı.
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29 Eylül günü gerçekleşen finalde İstanbul Trip ekibinden Xir Gökdeniz ve Heja da şarkılarıyla izleyicileri coşturdu. Zula Internation Cup'ın bundan sonraki dönemde gelenekselleşerek devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : http://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/zula-international-cupta-kupayi-galatasaray-espor-kaldirdi/
Etiketler: e-spor, zula international cup
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