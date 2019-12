Zynga'nın Hacklenmesinden Kaç Kişinin Etkilendiği Açıklandı

Geçtiğimiz eylül ayında Zynga, büyük bir hacklenme olayına karışmıştı. Fakat bu olaydan kaç kullanıcının etkilendiği açıklanmamıştı. Have I Been Pwned tarafından yapılan bir habere göre ise olaydan 170 milyon kullanıcı etkilendi.

101 Okey Plus, Çanak Okey Plus, Zynga Poker, Farmville ve Words With Friends gibi oyunlarıyla ülkemizde ve dünyada ses getiren Zynga, geçtiğimiz aylarda büyük bir felakete yol açmıştı. Ancak bu felaketin kaç kullanıcıyı etkilediği bugüne kadar bilinmiyordu.

Geçtiğimiz eylül ayında Zynga’da ortaya çıkan sızıntı sorununun bilançosu açıklandı. Have I Been Pwned tarafından yapılan habere göre eylül ayındaki olay, 170 milyondan fazla kullanıcıyı etkiledi. Sitenin yaptığı habere göre Zynga, tüm zamanların en büyük kullanıcı bilgisi sızıntısına ev sahipliği yaptı.

Ülkemizde de yüzbinlerce kullanıcının oynadığı oyunları elinde bulunduran Zynga, eylül ayında bu sızıntıyı açıklamıştı. Özellikle Draw Something ve Words With Friends oyunlarını oynayan kullanıcıların giriş bilgileri ele geçirilmiş. Zynga, bilgileri ele geçirilen kullanıcılara ulaşmıştı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre ele geçirilen bilgiler arasında herhangi bir ödeme bilgisi bulunmuyordu. Zynga, bu olayda kaç kullanıcının mağduriyet yaşadığını açıklamamıştı. Bugün Zynga adına açıklama yapan bir yetkili, şirketin olay hakkında daha fazla açıklama yapmayacağını belirtti.

Zynga’da bulunan kullanıcı verilerine ulaşan kişi ise kendisini hiç gizli tutmamıştı. Gnosticplayers takma isimli bu hacker, eylül ayında Hacker News’e açıklamada bulunmuştu. Hacker’ın açıklamalarına göre kendisi, kullanıcıların isimlerini, e-posta adreslerini, giriş bilgilerini, telefon numaralarını ve şifrelerini ele geçirmişti.

Zynga, geçtiğimiz kasım ayında açıklanan verilere göre aylık 67 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 345,3 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Şirketin piyasa değeri ise günümüzde 5,9 milyar dolar seviyelerinde dolaşıyor.

Siz de Zynga’nın Draw Something ya da Words With Friends oyunlarını oynayan kullanıcılardansanız hesap şifrenizi hemen değiştirmeniz gerekiyor. Hesabınız ele geçirilmiş olabilir de olmayabilir de ancak her ihtimale karşı şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz.