Zynga, Small Giant Games'i 700 Milyon Dolara Satın Aldı

Piyasada yükseliş trendinde olan firmaları Pac-Man gibi yutmaya devam eden Zynga'nın son hedefi Small Giant Games oldu.

Zynga Games, son yıllarda yaptığı başarılı yatırımlarla adeta bir mobil oyun devi haline geldi. Geçtiğimiz aylarda, toplamda 170 milyondan fazla oyuncusu bulunan Türk oyun şirketi Gram Games'i satın alan Zynga, şimdi de Empires & Puzzles efsanesinin yapımcısı Giant Games'i toplamda 700 milyon doları bulan bir anlaşmayla satın aldı.

Anlaşma, Giant Games'in %80'lik hissesini içeriyor. %20'lik hisse şirket sahiplerinde kalacak şekilde yapılan anlaşmayla, 330 milyon doları peşin olmak üzere toplamda 560 milyon dolarda el sıkışıldı.

Helsinki temelli oyun şirketi Giant Games'e 2013 yılında 33 milyon dolar gibi bir değer biçiliyordu. Aradan geçen 5 yılda şirket kendi değerini neredeyse 15'e katlayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Small Giant'ın CEO'su Timo Soininen, gelecek dönemde Zynga'nın bir alt stüdyosu olarak çalışacaklarını ve Zynga'nın deneyimli ekipleriyle iş yapmak için sabırsızlıklandıklarını belirtti.