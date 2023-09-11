Akıllı telefon arayışında olan ancak limitli bir bütçesi olanlar için 15 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefon arayışı, sürekli tırmanan telefon fiyatlarını da düşünecek olursak artık zorlu bir görev. Biz de bu içeriğimizde sizlere yardımcı olabilmek için 15 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

Listede 10 farklı akıllı telefon bulunuyor. Listedeki telefonlar başta oyun ve fotoğraf odaklı telefon arayanlar için bu bütçe çizgisinde oldukça ideal. Tabii ki amiral gemisi bir telefondan alınacak performansı beklememek gerekir ama listemizdeki telefonların sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebiliriz. Gelin şimdi telefonlara göz atalım.

Orta segmentte iddialı: Poco X5 Pro 5G

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5

6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri Yüksek çözünürlüklü kamera Yetersiz düşük ışık performansı Yüksek hızlı şarj MIUI for Poco kaynaklı yazılımsal problemler Kutu içerisinden adaptör, şarj kablosu ve silikon kılıf çıkıyor Bazı durumlarda yetersiz ahize sesi

Listemizin ilk sırasında bulunan Poco X5 Pro 5G, kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Kamera özellikleri haricinde yüksek hızlı şarj teknolojisi sunan Poco X5 Pro 5G, fazlasıyla yeterli bir bataryaya da sahip. Eğer oyun oynayabileceğiniz bir telefon arıyorsanız, içinde bulunan Snapdragon 778G işlemcisi birçok oyunda yeterli performans gösteriyor.

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Fiyat: 14.599 TL

Zarif ve performanslı: Xiaomi 12 Lite

Ekran: 6.55 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5

6.55 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X

6 GB veya 8 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 67W hızlı şarj destekli 4300 mAh

Artıları Eksileri Yüksek çözünürlüklü kamera MIUI kaynaklı yazılımsal problemler Yüksek hızlı şarj Rakiplerinden daha küçük batarya Kutu içerisinden adaptör, şarj kablosu ve silikon kılıf çıkıyor Kamerada OIS desteğinin bulunmaması

Listenin ikinci sırasında Xiaomi 12 Lite bulunuyor. Bu akıllı telefon; zarif tasarımlı, güzel fotoğraflar çekebilen bir akıllı telefon isteyenler için ideal. Akıllı telefonun pembe, yeşil ve gri renk seçenekleri mevcut. Bu sayede birçok kişinin zevkine uyuyor. İçindeki işlemci sayesinde akıllı telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarken birçok oyunu da rahatlıkla oynatabiliyor.

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Fiyat: 14.980 TL

İlle de Samsung diyenlere: Samsung Galaxy A54 5G

Ekran: 6.4 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 403 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5

6.4 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 403 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5 İşlemci: Exynos 1380

Exynos 1380 RAM: 8 GB

8 GB Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Arka Kamera: OIS Destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera

OIS Destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri OIS (Optik İmaj Sabitleme) destekli kamera Düşük şarj hızı Yüksek çözünürlüklü ön kamera Isınma problemli işlemci Sağlam ekran Kutudan adaptör çıkmıyor

Listenin üçüncü sırasında ise bizleri Samsung Galaxy A54 5G karşılıyor. Bu akıllı telefon uzun süredir Samsung kullanan ve Xiaomi, Poco gibi markaları tercih etmek istemeyenler için ideal. Akıllı telefonun OIS destekli kamerası sayesinde yüksek kaliteli videolar çekebilirsiniz. Galaxy A54 günlük kullanımda da oyun konusunda da üzmeyecektir ancak içerisindeki Exynos işlemciden mütevellit ısınma problemleri yaşanabilir.

Ürüne yakından bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 13.793 TL

Amiral gemisi katili: Poco F4

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5

6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR5

6 GB veya 8 GB LPDDR5 Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB UFS 3.1

128 GB veya 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: OIS destekli 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

OIS destekli 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 67W hızlı şarj destekli 4500 mAh

Artıları Eksileri OIS destekli yüksek çözünürlüklü kamera MIUI for Poco kaynaklı yazılımsal problemler Yüksek hızlı şarj 5000 mAh’den daha küçük batarya Kutu içerisinden adaptör, şarj kablosu ve silikon kılıf çıkıyor Hızlı pil tüketimi Amiral gemisi seviyesinde işlemci Gece çekimlerinde bazı durumlarda yetersiz performans

Dördüncü sırada bizleri tekrardan bir Poco karşılıyor. Akıllı telefon 2022 yılında çıkmasına rağmen 2023 yılının birçok akıllı telefonundan daha güçlü. Özellikle oyuncu odaklı piyasaya sürülen Poco F4’ün işlemcisi her oyunu rahatlıkla oynatabilecek güçte. Bu güçlü işlemci aynı zamanda günlük kullanımda da tüm ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılıyor.

Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 12.799 TL

Eski toprak: Samsung Galaxy S20 FE

Ekran: 6.5 inç, Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 407 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 3

6.5 inç, Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 407 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 3 İşlemci: Snapdragon 865

Snapdragon 865 RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR5

6 GB veya 8 GB LPDDR5 Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Arka Kamera: OIS Destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera

OIS Destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh

Artıları Eksileri OIS destekli yüksek çözünürlüklü kamera Düşük şarj hızı Yüksek çözünürlüklü ön kamera 5000 mAh’den daha küçük batarya Amiral gemisi seviyesinde işlemci Kutudan adaptör çıkmıyor Telefoto kamera Kırılabilir ekran

Listenin ortalarına geldiğimizde ise bizleri 2021 yılında çıkan Samsung Galaxy S20 FE karşılıyor. Biraz eski olsa da amiral gemisi seviyesinde bir performans sunduğu için ve bütçemiz de sınırlı olduğu için halen tercih edilebilir. Özellikle kamera performansı ve günlük kullanımda sizi memnun edecek bir telefon olacaktır. Tabii ki yine de listedeki diğer daha yeni telefonlara göre 'daha az tercih edilesi' dersek yanlış olmaz...

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Fiyat: 12.400 TL

Bu fiyata daha iyisi Şam’da kayısı: Samsung Galaxy A34 5G

Ekran: 6.6 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 390 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5

6.6 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 390 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5 İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 RAM: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Arka Kamera: OIS Destekli 48 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera

OIS Destekli 48 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri OIS (Optik İmaj Sabitleme) destekli kamera Düşük şarj hızı Daha yüksek çözünürlüklü makro kamera Kutudan adaptör çıkmıyor

Eski telefon almam ama 11.000 TL param var diyenler buraya. Samsung Galaxy A34 5G istediklerinizi tam olarak karşılıyor. Rakipleri ile arasında çok bir fark olmayan telefon oldukça tercih edilebilir duruyor. Özellikle de telefondan beklentiniz sizi yormadan işlerinizi çözebilecek bir telefonsa ve aşırı performans aramıyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 10.900 TL

Daha ucuz telefon arıyorum diyenlere: Redmi Note 12

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu

6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 4 GB LPDDR4X, 6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X, 6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri 3 farklı RAM seçeneği Gece çekimlerinde bazı durumlarda düşük kalite 120 hz ekran yenileme hızı MIUI kaynaklı yazılımsal problemler

Redmi Note serisi ülkemizde oldukça seviliyor. Redmi Note 12 bu serinin son ürünü uygun fiyatta kaliteli bir kamera deneyimi sunuyor. Bunun haricinde de günlük işler rahatlıkla halledilebilir, yüksek grafiklere sahip olmayan oyunlar rahatlıkla oynanabilir. Güzel bir fiyata bu özellikleri sunan akıllı telefon kesinlikle tercih edilebilir.

Yakından bakmak ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 8.389 TL

Ucuz olsun ama 5G olsun: Redmi Note 10 5G

Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 405 PPI Piksel Yoğunluğu

6.5 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 405 PPI Piksel Yoğunluğu İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 Ram: 4 GB veya 6 GB LPDDR4X

4 GB veya 6 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, 2 MP makro kamera

48 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri Uygun fiyatta 5G desteği Gece çekimlerinde bazı durumlarda düşük kalite Uygun fiyata kaliteli arka kamera kurulumu MIUI kaynaklı yazılımsal problemler Yüksek piksel yoğunluğu Rakiplerine göre düşük şarj hızı

Listenin sonlarına yaklaşırken bizleri Redmi Note 10 5G karşılıyor. Akıllı telefon rakiplerine göre eski ve daha az özellik sunuyor. Ancak bu fiyat bandında 5G destekli bir akıllı telefon almak isteyenler için birebir. Akıllı telefon kendi fiyat bandında tatmin edici kamera özelliklerine de sahip.

Ürüne göz atmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 7.599 TL

Sırf 5G için eski telefon kullanılmaz ki derseniz de: Realme C55

Ekran: 6.72 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 392 PPI Piksel Yoğunluğu

6.72 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 392 PPI Piksel Yoğunluğu İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM: 6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X

6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası

64 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri Yüksek çözünürlüklü kamera Isınma problemli işlemci

Listenin dokuzuncu üyesi ise Realme C55. Akıllı telefon rakipleri ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Onlara istinaden daha yüksek çözünürlüklü kamera sunan akıllı telefon 2023 yılında piyasaya sürülmesiyle ve güncel oluşuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 7.699 TL

Alo desin bir de WhatsApp’a girsin yeter: Redmi 12C

Ekran: 6.71 inç, IPS LCD, 720x1650 (HD+), 60 hz, 268 PPI Piksel Yoğunluğu

6.71 inç, IPS LCD, 720x1650 (HD+), 60 hz, 268 PPI Piksel Yoğunluğu İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Dahili Depolama: 64 GB, 128 GB

64 GB, 128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası

50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Artıları Eksileri Büyük ekran Isınma problemli işlemci Yüksek çözünürlüklü kamera 60 hz ekran yenileme hızı

Listenin son üyesi olan Redmi 12C telefondan çok bir beklentisi olmayıp sadece telefonla konuşup sosyal medya kullanacak kişiler için ideal.

Buraya tıklayarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Fiyat: 5.789 TL

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