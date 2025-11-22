Sıcak Fırsatlar & Gerçek İndirimler

Tümü Webekno
Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Satış Rekorları Kıran, Tarihe Adını Altın Harflerle Yazdırmış Teknolojik Ürünler

Milyar Dolarlık Teknoloji Şirketleri Neden Bankalaşmaya Çalışıyor?

Rolls-Royce Otomobillerin Hasta Edecek Kadar Sessiz Çalıştığını Biliyor Muydunuz? Tamam da Niye?

Bir Gün Elektrikli Bir Yolcu Uçağını Havada Görebilecek miyiz? (Sandığınız Kadar Kolay Değil Ama...)

B Beyazıt Kartal 2 gün önce

Hyundai, elektrikli otomobilleri 3 dakikada şarj etmek için çalışmalara başladı

Hyundai, EV’lerin benzinli araçlar kadar hızlı dolmasını sağlayacak 3 dakikalık şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin Avrupa merkezindeki yeni yatırımla ultra hızlı şarj sistemleri geliştiriliyor.

B Beyazıt Kartal 2 gün önce

Tek şarj ile hiç durmadan 106 kilometre yürüyen insansı robot dünya rekoru kırdı

Çinli şirket AgiBot’un A2 isimli robotu, Suzhou’dan Shanghai’ya 106,3 km yürüyerek “en uzun yürüyüş yapan insansı robot” rekorunu kırdı. GPS, lazer sensör ve değiştirilebilir batarya sistemiyle zorlu koşulları aştı.

B Beyazıt Kartal 2 gün önce

Samsung'da patronlar değişti: TM Roh ve Young Hyun Jun ortak CEO'lar oldu

Samsung Electronics, DX (Device eXperience) ve DS (Device Solutions) bölümlerini güçlendirmek için yönetimini yeniden şekillendirdi. TM Roh DX’in CEO’su olurken Young Hyun Jun DS’in başına geçti ve iki isim şirketin ortak CEO'su oldu. Ar-Ge ve teknoloji liderliği için de yeni isimler atandı.

B Beyazıt Kartal 2 gün önce

OpenAI, yapay zeka altyapısı için iPhone'ların işlemcilerini üreten Foxconn ile anlaştığını açıkladı

OpenAI ve Foxconn, ABD’de yapay zeka veri merkezi donanımı üretmek üzere iş birliğine gitti. Foxconn, kablolama, güç sistemleri ve ağ altyapısı bileşenlerini ABD’de üretecek. Anlaşma finansal yükümlülük getirmiyor ancak OpenAI’ye erken erişim imkânı sunuyor. Foxconn, Apple'ın en büyük ortaklarından biri ve iPhone işlemcilerini üreten firma olarak biliniyor.

B Beyazıt Kartal 2 gün önce

İngiltere, rüzgar enerjisiyle 22 milyon eve yetecek kadar elektrik üreterek rekor kırdı

11 Kasım’da İngiltere'deki rüzgâr santralleri 22,7 GW üretimle rekor kırdı. Bu güç, 22 milyon eve yetecek seviyede. İngiltere'de rüzgârın toplam elektrik üretimindeki payı %55,7’ye çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi
1.

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

2.

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

3.

Bu Yıl Daha Ucuza PlayStation Oyunu Alamazsınız: PS Store'da %75'e Varan Black Friday İndirimleri Başladı

4.

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

5.

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Büyük Heyecan Yaratıp Fiyasko Çıktılar: Steam'de En Çok İade Edilen Oyunlar

Bazı oyunlar, büyük beklentilerle çıksalar da hayal kırıklığı yaratıp iade edilebiliyor. Biz de Steam'de en çok iade edilen oyunları sizler için derledik.

Gökay Uyan 15 saat önce
Büyük Heyecan Yaratıp Fiyasko Çıktılar: Steam'de En Çok İade Edilen Oyunlar

Sanal Kartlar Çok Daha Güvenliyken Neden Hâlâ Fiziksel Kart Kullanmaya Devam Ediyoruz?

İnternet alışverişlerinin vazgeçilmezi sanal kartlar, güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Peki madem bu kadar güvenliler, neden cüzdanımızdaki plastik kartlardan tamamen kurtulamıyoruz? İşte cevabı.

Eray Kalelioğlu 15 saat önce
Sanal Kartlar Çok Daha Güvenliyken Neden Hâlâ Fiziksel Kart Kullanmaya Devam Ediyoruz?

Hisse Fiyatları Nasıl Her An Değişebiliyor? Algoritma Nasıl Çalışıyor?

Gerek hisse gerek kripto borsasında durmadan artan ve azalan eğilimlerin saniyenin belki de milyonda biri kadar hızda nasıl gerçekleştiğini hiç merak etmiş miydiniz?

Barış Bulut 15 saat önce
Hisse Fiyatları Nasıl Her An Değişebiliyor? Algoritma Nasıl Çalışıyor?

Geçmişten Bugüne İptal Edilen Tüm GTA Oyunları (Bazılarının Çıkmadığına Üzüleceksiniz)

Rockstar Games'in dünyayı kasıp kavuran GTA serisinde her seride olduğu gibi bazı iptal edilen oyunlar bulunuyor.

Barış Bulut 15 saat önce
Geçmişten Bugüne İptal Edilen Tüm GTA Oyunları (Bazılarının Çıkmadığına Üzüleceksiniz)

İzlanda, Espor'u "Geleneksel Spor" Altyapısına Dahil Ederek Nasıl Bir Yetenek Fabrikası Hâline Geldi?

Küçücük bir ülke olan İzlanda, nasıl oldu da espor konusunda bir yetenek fabrikası hâline geldi? İşte yanıtı.

Gökay Uyan 15 saat önce
İzlanda, Espor'u "Geleneksel Spor" Altyapısına Dahil Ederek Nasıl Bir Yetenek Fabrikası Hâline Geldi?

O Kadar Kullanıyoruz Ama Bilmiyoruz: Yapay Zekâ Modelleri Nasıl Eğitiliyor?

Artık hayatımızın her alanında yapay zekâları kullanır hâle geldik ama muhtemelen birçoğumuz bu yapay zekâ modellerinin nasıl eğitildiğini bilmiyoruz. Gelin adım adım bu süreçte neler yaşandığını mercek altına alalım.

Barış Bulut 19 saat önce
O Kadar Kullanıyoruz Ama Bilmiyoruz: Yapay Zekâ Modelleri Nasıl Eğitiliyor?

Bolivya, Dünyanın En Büyük Kentsel Teleferik Ağı "Mi Teleférico" ile Trafik Sorununu Nasıl Havadan Çözdü?

Bolivya, bir şehirdeki trafik ve ulaşım yoğunluğu sorununu "Mi Teleférico" isimli teleferik ağıyla 2014 yılında çözdü. İşte bu sistem hakkında bilmeniz gerekenler.

Gökay Uyan 19 saat önce
Bolivya, Dünyanın En Büyük Kentsel Teleferik Ağı "Mi Teleférico" ile Trafik Sorununu Nasıl Havadan Çözdü?

Sürekli Karıştırıyoruz: JRPG (Japon) ve WRPG (Batı) Oyunları Arasındaki Temel Felsefe Farkı Ne?

RPG türündeki oyunları oynamayı sevenlerin çok yakından bildiği JRPG ve WRPG oyunlar arasında aslında tam olarak nasıl bir fark var?

Barış Bulut 19 saat önce
Sürekli Karıştırıyoruz: JRPG (Japon) ve WRPG (Batı) Oyunları Arasındaki Temel Felsefe Farkı Ne?

Amerikalıların Devasa Pickup Araba Sevgisinin Arkasındaki Nedenler Ne? İşte "Vay Be" Diyeceğiniz Yanıtı

ABD'de pickup, yani kamyonet tipi arabalar inanılmaz yaygın. Peki bunun arkasındaki sebepler neler?

Gökay Uyan 19 saat önce
Amerikalıların Devasa Pickup Araba Sevgisinin Arkasındaki Nedenler Ne? İşte "Vay Be" Diyeceğiniz Yanıtı

Çoğu Konuda Zirvede Olan ABD'de Toplu Taşıma Neden Bu Kadar Yetersiz?

ABD, çoğu konuda dünyada lider olsa da toplu taşımada "geride kalmış" olarak görülüyor. Peki bu şaşırtıcı durumun nedeni ne?

Gökay Uyan 1 gün önce
Çoğu Konuda Zirvede Olan ABD'de Toplu Taşıma Neden Bu Kadar Yetersiz?

Bu Yıl Daha Ucuza PlayStation Oyunu Alamazsınız: PS Store'da %75'e Varan Black Friday İndirimleri Başladı

PlayStation Store'da "Black Friday" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 1.900'u aşkın oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor.

Barış Bulut 1 gün önce
Bu Yıl Daha Ucuza PlayStation Oyunu Alamazsınız: PS Store'da %75'e Varan Black Friday İndirimleri Başladı

Nano Banana Pro ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıran Görseller Oluşturmak İçin Kullanabileceğiniz İpuçları

Google'ın en yeni ve en gelişmiş görüntü modeli Nano Banana Pro'yu daha iyi kullanmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yarayacak ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut 1 gün önce
Nano Banana Pro ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıran Görseller Oluşturmak İçin Kullanabileceğiniz İpuçları

Kart Şifresini Sadece Biz Biliyorsak ATM'ye Girdiğimiz Şifrenin Doğru Olduğu Nasıl Anlaşılıyor?

ATM şifresi nasıl doğrulanır sorusu, güvenlik teknolojilerinin temelini oluşturuyor. Banka çalışanlarının bile göremediği şifrenizin, ATM tarafından nasıl "doğru" kabul edildiğini ve kullanılan hash algoritmalarını bu içeriğimizde anlatıyoruz.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Kart Şifresini Sadece Biz Biliyorsak ATM'ye Girdiğimiz Şifrenin Doğru Olduğu Nasıl Anlaşılıyor?

Hiç Sıkılmadan Oynayacağınız, Gerçek Hikâyelerden Esinlenen Oyunlar

Çoğu oyunun hikâyesi kurgu olsa da aralarında bazen gerçek hikâyeleri anlatanlar da var. Sizler için gerçek olaylardan esinlenen oyunları derledik.

Gökay Uyan 1 gün önce
Hiç Sıkılmadan Oynayacağınız, Gerçek Hikâyelerden Esinlenen Oyunlar

Google, 2025'in En İyi Mobil Oyunlarını Açıkladı

Google, Play Store'da 2025 yılının en iyi oyunlarını açıkladı. İşte farklı kategorilerden yılın en iyi mobil oyunları.

Gökay Uyan 1 gün önce
Google, 2025'in En İyi Mobil Oyunlarını Açıkladı

ChatGPT'nin Grup Sohbetleri Özelliği Nasıl Kullanılır? (Adım Adım Anlattık)

ChatGPT'nin "Grup Sohbeti" özelliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Adım adım anlattık.

Gökay Uyan 1 gün önce
ChatGPT'nin Grup Sohbetleri Özelliği Nasıl Kullanılır? (Adım Adım Anlattık)

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut 1 gün önce
[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[20-23 Kasım] Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Xbox Oyunları Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Barış Bulut 1 gün önce
[20-23 Kasım] Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Xbox Oyunları Açıklandı

Grok'un Aşırı Elon Musk Övgüsü Alay Konusu Oldu: "Brad Pitt'ten Daha Yakışıklı, Einstein'dan Daha Akıllı"

Grok'un Elon Musk hakkında verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekâ aracına göre Musk, Brad Pitt'ten daha yakışıklı, LeBron James'ten daha atletik ve Einstein'dan daha zeki.

Gökay Uyan 1 gün önce
Grok'un Aşırı Elon Musk Övgüsü Alay Konusu Oldu: "Brad Pitt'ten Daha Yakışıklı, Einstein'dan Daha Akıllı"

Kasım 2025: Türkiye'deki Toplam Otomobil Sayısı Belli Oldu

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Ekim2025 sonuçlarını açıkladı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç otomobil olduğu, tüketicilerin hangi tip arabalara daha çok ilgi gösterdiği belli olmuş oldu. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Kasım 2025: Türkiye'deki Toplam Otomobil Sayısı Belli Oldu

Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise 2K indirimleri kapsamında irili ufaklı birçok oyun indirime girmiş durumda.

Barış Bulut 1 gün önce
Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi

Hyundai, Elektrikli Arazi Aracı Crater'i Tanıttı: Hiçbir Zaman Satılmayacak!

Hyundai, "Crater" ismini verdiği konsept arazi aracını tanıttı. Hem iç hem dış kısımda oldukça fütüristik görünen araç, ilgi görmeyi başarmış durumda. Ancak bu modelin seri üretim hâline gelmesi planlanmıyor.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Hyundai, Elektrikli Arazi Aracı Crater'i Tanıttı: Hiçbir Zaman Satılmayacak!

Meta, Dijital Misafirlik Çağını Resmen Başlattı: Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu?

Meta, Metaverse ekosistemindeki yeni Hyperscape'in yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Hyperscape, artık başka kişilerin de sizinle aynı sanal dünyada bulunmasına izin veriyor. Henüz test aşamasında olan yenilik, Metaverse'e bakış açısını değiştirebilir.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Meta, Dijital Misafirlik Çağını Resmen Başlattı: Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu?

Dünyanın En Popüler Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet'in Android Uygulaması Çıktı!

Perplexity'nin yapay zekâ tarayıcısı Comet'in Android uygulaması resmen yayımlandı. iOS sürümü hakkında da bilgi paylaşıldı.

Gökay Uyan 1 gün önce
Dünyanın En Popüler Yapay Zekâ Tarayıcısı Comet'in Android Uygulaması Çıktı!

Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise PlayStation oyunları indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Barış Bulut 1 gün önce
Sony'yi Batırıyoruz: Steam'de PlayStation Oyunlarında %67'ye Varan İndirim Başladı

İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı!

Eylül ayında Resmî Gazete'de yayımlanan ithalat düzenlemesi, Avrupa Birliği ile STA üyesi olmayan ülkelerden gelen otomobillerin zamlanmasına yol açacak. Ancak ana akım medyanın "22 Kasım'da zam gelecek" manşetleri gerçeği yansıtmıyor. İşte olayın aslı.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı!

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Çinli otomobil şirketi XPeng, "X9 PowerX" isimli yeni otomobilini tanıttı. Sahip olduğu hibrit sistemle 1.600 kilometre civarında menzil sunabilen otomobil, MPV gövdesiyle büyük aileleri mest edecek gibi görünüyor. İşte XPeng X9 PowerX'in özellikleri ve fiyatı...

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

iPhone'ları Oyuncu Telefonuna Dönüştüren Özel Soğutucu Tanıtıldı

Black Shark, oyun oynarken iPhone'unuzu hem soğuk tutacak hem de şarj edecek kablosuz şarj soğutucusunu tanıttı.

Gökay Uyan 1 gün önce
iPhone'ları Oyuncu Telefonuna Dönüştüren Özel Soğutucu Tanıtıldı

EA Çıldırdı: Battlefield 6 ve FC 26 Kaçırılmayacak Fiyatlara Düştü!

EA, diğer birçok yayıncı gibi bugün itibarıyla oyunlarını Black Friday kapsamında indirime sokmuş durumda. Peki hangi oyunlar indirimde?

Barış Bulut 1 gün önce
EA Çıldırdı: Battlefield 6 ve FC 26 Kaçırılmayacak Fiyatlara Düştü!

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Sony, Black Friday'e özel olarak PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarında indirime gitti. İşte kısa süreli kampanyada sunulan indirimli fiyatlar.

Gökay Uyan 1 gün önce
PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Eminem, Hitman Serisine Dahil Oluyor: Eminem vs Slim Shady [Video]

Hitman World of Assassination'a Elusive Target görevi olarak Eminem'in ekleneceği açıklandı. İşte kimsenin aklına gelmeyecek bu iş birliğinin detayları.

Gökay Uyan 1 gün önce
Eminem, Hitman Serisine Dahil Oluyor: Eminem vs Slim Shady [Video]

ChatGPT'nin Grup Sohbet Özelliği Kullanıma Sunuldu: Artık Arkadaşlarınızla Birlikte Aynı ChatGPT Sohbetine Yazabileceksiniz!

OpenAI, ChatGPT'nin yeni grup sohbeti özelliğini resmî olarak kullanıma sundu. Peki bu yeni özellik nasıl çalışıyor ve neler sunuyor?

Barış Bulut 1 gün önce
ChatGPT'nin Grup Sohbet Özelliği Kullanıma Sunuldu: Artık Arkadaşlarınızla Birlikte Aynı ChatGPT Sohbetine Yazabileceksiniz!

Bayraktar KIZILELMA’dan Tarihi Sınav: F-16’ya Kilitlendi, Simüle Atış Tam İsabet! [Video]

Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlenerek yaptığı simüle atış testinde tam isabet sağladı. Tarihi anlara sahne olan bu kritik testin tüm detaylarını ve Bayraktar KIZILELMA özelliklerini sizler için derledik.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Bayraktar KIZILELMA'dan Tarihi Sınav: F-16'ya Kilitlendi, Simüle Atış Tam İsabet! [Video]

Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte Golden Joystick Awards 2025 Kazananları!

Video oyun dünyasının prestijli ödüllerinden "Golden Joystick" sahiplerini buldu. Yılın en iyi yapımları, geçtiğimiz gece gerçekleştirilen etkinlikle resmen belirlenmiş oldu.

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte Golden Joystick Awards 2025 Kazananları!

Şifreli WhatsApp Mesajlarını Bile Okuyabilen Bir Virüs Keşfedildi

Avrupa'nın pek çok ülkesinden gelen raporlara göre Sturnus adındaki yeni bir virüs, bulaştığı Android telefonlardaki tuş vuruşlarından şifreli mesajlara kadar her şeye erişebiliyor.

Barış Bulut 1 gün önce
Şifreli WhatsApp Mesajlarını Bile Okuyabilen Bir Virüs Keşfedildi

Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video]

Xbox'ın çok beklenen Partner Preview etkinliği resmen gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok yeni oyundan fragmanlar ve duyurular paylaşıldı.

Gökay Uyan 1 gün önce
Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video]

Tarihi Yenilik: İlk Kez Bir Android Telefon, AirDrop ile iPhone'lara Dosya Gönderebilecek

Google, Pixel telefonlarına iPhone'lar ile AirDrop üzerinden dosya alışverişi yapmayı sağlayan devrim yaratacak bir özellik eklediğini duyurdu.

Gökay Uyan 1 gün önce
Tarihi Yenilik: İlk Kez Bir Android Telefon, AirDrop ile iPhone'lara Dosya Gönderebilecek

Gözünüzle Gördüğünüze İnanmayacaksınız: Google, Yeni Yapay Zekâsı Nano Banana Pro'yu Duyurdu!

Google, metinden görsel üretebilen yapay zekâ aracı Nano Banana Pro'yu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Gemini 3 Pro üzerine inşa edilen yeni araç, dudak uçuklatan bir performans vadediyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu 1 gün önce
Gözünüzle Gördüğünüze İnanmayacaksınız: Google, Yeni Yapay Zekâsı Nano Banana Pro'yu Duyurdu!

Güney Kore'nin Milyonlarca Takipçisi Olan Sanal Influencer'ı "Rozy" ile Tanışın (Asla Skandal Yaratmayan İdol)

Güney Kore'nin ilk sanal influencer'ı olan Rozy, temelde günümüzdeki yapay zekâ influencer'larının da ilklerinden biri. Peki onu bu kadar özel kılan şey ne?

Barış Bulut 2 gün önce
Güney Kore'nin Milyonlarca Takipçisi Olan Sanal Influencer'ı "Rozy" ile Tanışın (Asla Skandal Yaratmayan İdol)

[20-27 Kasım] Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut 2 gün önce
[20-27 Kasım] Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Yüz Binlerce TL İndirim Var: 2025 Skoda Octavia Alınır mı?

Makyajlanan yüzüyle C segmentinin iddialı oyuncusu 2025 Skoda Octavia, bu aya özel kampanya ile dikkat çekiyor. Peki Skoda Octavia neler sunuyor? Bu otomobil alınır mı?

Eray Kalelioğlu 2 gün önce
Yüz Binlerce TL İndirim Var: 2025 Skoda Octavia Alınır mı?

Yapay Zekânın Duyguları Öğrenmesi Bilimsel Olarak Mümkün mü? (Çok Merak Edilen O Konuyu Mercek Altına Aldık)

Yapay zekâlar günün birinde duyguları tamamen kavrayabilir mi? Daha da önemlisi, bizler gibi hissedebilir mi?

Barış Bulut 2 gün önce
Yapay Zekânın Duyguları Öğrenmesi Bilimsel Olarak Mümkün mü? (Çok Merak Edilen O Konuyu Mercek Altına Aldık)

Mobil Oyunlarda Mikro Ödemeler Nasıl Milyar Dolar Kazandırıyor?

Mikro ödemeler, oyunlar bedava olmasına rağmen geliştiricilere milyonlarca, hatta milyarlarca dolar kazandırabilir. Peki bu nasıl oluyor?

Gökay Uyan 2 gün önce
Mobil Oyunlarda Mikro Ödemeler Nasıl Milyar Dolar Kazandırıyor?

İngiliz roman yazarlarının yarısı, yapay zekanın popüler romanlar yazabileceğini düşünüyor

Birleşik Krallık’taki yazarların %51’i yapay zekânın roman yazarlığını tamamen devralabileceğini düşünüyor.

Beyazıt Kartal 2 gün önce
İngiliz roman yazarlarının yarısı, yapay zekanın popüler romanlar yazabileceğini düşünüyor

Gözlüksüz 3D Oyun Oynatabilen Yeni El Konsolu Tanıtıldı [Video]

Kickstarter üzerinden destek bekleyen yeni el konsolu Abxylute 3D One, gözlük takmadan oyunları 3D deneyimlemenize olanak tanıyor.

Barış Bulut 2 gün önce
Gözlüksüz 3D Oyun Oynatabilen Yeni El Konsolu Tanıtıldı [Video]

Apple ile Real Madrid Arasında Tarihi Ortaklık: Evinizi Stadyuma Dönüştürecekler!

Real Madrid ile Apple bir belgesel için iş birliğine gitti. Juventus ile olan Şampiyonlar Ligi maçını içeren belgesel, Apple Vision Pro gözlükleri için çıkış yapacak.

Gökay Uyan 2 gün önce
Apple ile Real Madrid Arasında Tarihi Ortaklık: Evinizi Stadyuma Dönüştürecekler!

Windows 11 Güncellemesi NVIDIA Ekran Kartlarını Bozdu: İşte Yapmanız Gerekenler!

Windows 11 için yayımlanan KB5066835 kodlu güncelleme, NVIDIA ekran kartıyla çalışan bilgisayarlarda oyun performansını düşürdü. NVIDIA, bu sorunu çözmek için bir güncelleme yayımladı. Kullanıcıların ne yapması gerektiğini açıklıyoruz.

Eray Kalelioğlu 2 gün önce
Windows 11 Güncellemesi NVIDIA Ekran Kartlarını Bozdu: İşte Yapmanız Gerekenler!

Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Activision indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.

Barış Bulut 2 gün önce
Steam'de Activision İndirimleri Başladı: Call of Duty Serisinde Büyük İndirimler Var!

Apple, 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Seçecek: İşte Finalistler!

Apple, 2025 App Store Ödülleri etkinliğinin finalistlerini açıkladı. Yani yılın en iyisi olmaya aday uygulamalar belirlenmiş oldu. Peki bu yıl hangi oyun ve uygulamalar öne çıkıyor? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu 2 gün önce
Apple, 2025'in En İyi Uygulama ve Oyunlarını Seçecek: İşte Finalistler!

PlayStation 5’in açılış ekranı tasarımı yenilendi

PS5’in açılış ekranı yenilendi. Artık oynadığınız oyunlarla ilgili oynanış süresi, ilerleme ve oturum bilgileri doğrudan ana ekranda gösteriliyor.

Beyazıt Kartal 2 gün önce
PlayStation 5'in açılış ekranı tasarımı yenilendi
