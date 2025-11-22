Sıcak Fırsatlar & Gerçek İndirimler

Samsung Electronics, DX (Device eXperience) ve DS (Device Solutions) bölümlerini güçlendirmek için yönetimini yeniden şekillendirdi. TM Roh DX’in CEO’su olurken Young Hyun Jun DS’in başına geçti ve iki isim şirketin ortak CEO'su oldu. Ar-Ge ve teknoloji liderliği için de yeni isimler atandı.