Sıcak Fırsatlar & Gerçek İndirimler

Tıkla ve ihtiyacın olan ürünü uygun fiyata al! #işbirliği
Hyundai, EV’lerin benzinli araçlar kadar hızlı dolmasını sağlayacak 3 dakikalık şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin Avrupa merkezindeki yeni yatırımla ultra hızlı şarj sistemleri geliştiriliyor.
Çinli şirket AgiBot’un A2 isimli robotu, Suzhou’dan Shanghai’ya 106,3 km yürüyerek “en uzun yürüyüş yapan insansı robot” rekorunu kırdı. GPS, lazer sensör ve değiştirilebilir batarya sistemiyle zorlu koşulları aştı.
Samsung Electronics, DX (Device eXperience) ve DS (Device Solutions) bölümlerini güçlendirmek için yönetimini yeniden şekillendirdi. TM Roh DX’in CEO’su olurken Young Hyun Jun DS’in başına geçti ve iki isim şirketin ortak CEO'su oldu. Ar-Ge ve teknoloji liderliği için de yeni isimler atandı.
OpenAI ve Foxconn, ABD’de yapay zeka veri merkezi donanımı üretmek üzere iş birliğine gitti. Foxconn, kablolama, güç sistemleri ve ağ altyapısı bileşenlerini ABD’de üretecek. Anlaşma finansal yükümlülük getirmiyor ancak OpenAI’ye erken erişim imkânı sunuyor. Foxconn, Apple'ın en büyük ortaklarından biri ve iPhone işlemcilerini üreten firma olarak biliniyor.
11 Kasım’da İngiltere'deki rüzgâr santralleri 22,7 GW üretimle rekor kırdı. Bu güç, 22 milyon eve yetecek seviyede. İngiltere'de rüzgârın toplam elektrik üretimindeki payı %55,7’ye çıktı.
Bazı oyunlar, büyük beklentilerle çıksalar da hayal kırıklığı yaratıp iade edilebiliyor. Biz de Steam'de en çok iade edilen oyunları sizler için derledik.
İnternet alışverişlerinin vazgeçilmezi sanal kartlar, güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Peki madem bu kadar güvenliler, neden cüzdanımızdaki plastik kartlardan tamamen kurtulamıyoruz? İşte cevabı.
Gerek hisse gerek kripto borsasında durmadan artan ve azalan eğilimlerin saniyenin belki de milyonda biri kadar hızda nasıl gerçekleştiğini hiç merak etmiş miydiniz?
Rockstar Games'in dünyayı kasıp kavuran GTA serisinde her seride olduğu gibi bazı iptal edilen oyunlar bulunuyor.
Artık hayatımızın her alanında yapay zekâları kullanır hâle geldik ama muhtemelen birçoğumuz bu yapay zekâ modellerinin nasıl eğitildiğini bilmiyoruz. Gelin adım adım bu süreçte neler yaşandığını mercek altına alalım.
Bolivya, bir şehirdeki trafik ve ulaşım yoğunluğu sorununu "Mi Teleférico" isimli teleferik ağıyla 2014 yılında çözdü. İşte bu sistem hakkında bilmeniz gerekenler.
RPG türündeki oyunları oynamayı sevenlerin çok yakından bildiği JRPG ve WRPG oyunlar arasında aslında tam olarak nasıl bir fark var?
ABD'de pickup, yani kamyonet tipi arabalar inanılmaz yaygın. Peki bunun arkasındaki sebepler neler?
PlayStation Store'da "Black Friday" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 1.900'u aşkın oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor.
Google'ın en yeni ve en gelişmiş görüntü modeli Nano Banana Pro'yu daha iyi kullanmanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yarayacak ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.
ATM şifresi nasıl doğrulanır sorusu, güvenlik teknolojilerinin temelini oluşturuyor. Banka çalışanlarının bile göremediği şifrenizin, ATM tarafından nasıl "doğru" kabul edildiğini ve kullanılan hash algoritmalarını bu içeriğimizde anlatıyoruz.
Çoğu oyunun hikâyesi kurgu olsa da aralarında bazen gerçek hikâyeleri anlatanlar da var. Sizler için gerçek olaylardan esinlenen oyunları derledik.
ChatGPT'nin "Grup Sohbeti" özelliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Adım adım anlattık.
Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.
Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.
Grok'un Elon Musk hakkında verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekâ aracına göre Musk, Brad Pitt'ten daha yakışıklı, LeBron James'ten daha atletik ve Einstein'dan daha zeki.
Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise 2K indirimleri kapsamında irili ufaklı birçok oyun indirime girmiş durumda.
Hyundai, "Crater" ismini verdiği konsept arazi aracını tanıttı. Hem iç hem dış kısımda oldukça fütüristik görünen araç, ilgi görmeyi başarmış durumda. Ancak bu modelin seri üretim hâline gelmesi planlanmıyor.
Meta, Metaverse ekosistemindeki yeni Hyperscape'in yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Hyperscape, artık başka kişilerin de sizinle aynı sanal dünyada bulunmasına izin veriyor. Henüz test aşamasında olan yenilik, Metaverse'e bakış açısını değiştirebilir.
Perplexity'nin yapay zekâ tarayıcısı Comet'in Android uygulaması resmen yayımlandı. iOS sürümü hakkında da bilgi paylaşıldı.
Eylül ayında Resmî Gazete'de yayımlanan ithalat düzenlemesi, Avrupa Birliği ile STA üyesi olmayan ülkelerden gelen otomobillerin zamlanmasına yol açacak. Ancak ana akım medyanın "22 Kasım'da zam gelecek" manşetleri gerçeği yansıtmıyor. İşte olayın aslı.
Çinli otomobil şirketi XPeng, "X9 PowerX" isimli yeni otomobilini tanıttı. Sahip olduğu hibrit sistemle 1.600 kilometre civarında menzil sunabilen otomobil, MPV gövdesiyle büyük aileleri mest edecek gibi görünüyor. İşte XPeng X9 PowerX'in özellikleri ve fiyatı...
Black Shark, oyun oynarken iPhone'unuzu hem soğuk tutacak hem de şarj edecek kablosuz şarj soğutucusunu tanıttı.
EA, diğer birçok yayıncı gibi bugün itibarıyla oyunlarını Black Friday kapsamında indirime sokmuş durumda. Peki hangi oyunlar indirimde?
Hitman World of Assassination'a Elusive Target görevi olarak Eminem'in ekleneceği açıklandı. İşte kimsenin aklına gelmeyecek bu iş birliğinin detayları.
OpenAI, ChatGPT'nin yeni grup sohbeti özelliğini resmî olarak kullanıma sundu. Peki bu yeni özellik nasıl çalışıyor ve neler sunuyor?
Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlenerek yaptığı simüle atış testinde tam isabet sağladı. Tarihi anlara sahne olan bu kritik testin tüm detaylarını ve Bayraktar KIZILELMA özelliklerini sizler için derledik.
Video oyun dünyasının prestijli ödüllerinden "Golden Joystick" sahiplerini buldu. Yılın en iyi yapımları, geçtiğimiz gece gerçekleştirilen etkinlikle resmen belirlenmiş oldu.
Xbox'ın çok beklenen Partner Preview etkinliği resmen gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok yeni oyundan fragmanlar ve duyurular paylaşıldı.
Google, Pixel telefonlarına iPhone'lar ile AirDrop üzerinden dosya alışverişi yapmayı sağlayan devrim yaratacak bir özellik eklediğini duyurdu.
Google, metinden görsel üretebilen yapay zekâ aracı Nano Banana Pro'yu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Gemini 3 Pro üzerine inşa edilen yeni araç, dudak uçuklatan bir performans vadediyor. İşte detaylar...
Güney Kore'nin ilk sanal influencer'ı olan Rozy, temelde günümüzdeki yapay zekâ influencer'larının da ilklerinden biri. Peki onu bu kadar özel kılan şey ne?
Makyajlanan yüzüyle C segmentinin iddialı oyuncusu 2025 Skoda Octavia, bu aya özel kampanya ile dikkat çekiyor. Peki Skoda Octavia neler sunuyor? Bu otomobil alınır mı?
Yapay zekâlar günün birinde duyguları tamamen kavrayabilir mi? Daha da önemlisi, bizler gibi hissedebilir mi?
Mikro ödemeler, oyunlar bedava olmasına rağmen geliştiricilere milyonlarca, hatta milyarlarca dolar kazandırabilir. Peki bu nasıl oluyor?
Birleşik Krallık’taki yazarların %51’i yapay zekânın roman yazarlığını tamamen devralabileceğini düşünüyor.
Real Madrid ile Apple bir belgesel için iş birliğine gitti. Juventus ile olan Şampiyonlar Ligi maçını içeren belgesel, Apple Vision Pro gözlükleri için çıkış yapacak.
Windows 11 için yayımlanan KB5066835 kodlu güncelleme, NVIDIA ekran kartıyla çalışan bilgisayarlarda oyun performansını düşürdü. NVIDIA, bu sorunu çözmek için bir güncelleme yayımladı. Kullanıcıların ne yapması gerektiğini açıklıyoruz.
Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Activision indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar belli oldu.
Apple, 2025 App Store Ödülleri etkinliğinin finalistlerini açıkladı. Yani yılın en iyisi olmaya aday uygulamalar belirlenmiş oldu. Peki bu yıl hangi oyun ve uygulamalar öne çıkıyor? İşte detaylar...