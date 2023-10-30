OpenAI, ChatGPT'ye kullanıcıları mest edecek yeni özellikler ekledi. Yapay zekâ aracı artık dosya yüklemeye izin verecek. Ayrıca birden fazla mod, artık tek bir sayfada kullanılabilecek.

Son dönemlerin en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT, önemli bir yenilik aldı. Şu an için test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların ChatGPT'ye dosya yüklemelerini mümkün kılacak. Böylelikle ChatGPT kullanıcıları için yepyeni bir dönem başlamış olacak.

OpenAI'ın ChatGPT Plus aboneleri için sunduğu yeni özellik, yapay zekâ aracına çağ atlatacak gibi görünüyor. Zira dosya yükleme özelliği, bu dosya üzerinde çalışılmasını, değişiklikler yapılmasını ve yeniden dışa aktarılmasını sağlayacak. Diyelim ki bir PDF dosyasını okumak ve bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. ChatGPT, bunu dakikalar içerisinde yapabilecek. Bizim verdiğimiz örneğin basit olduğuna bakmayın. Bu özelliğin dev veri tabanları için ne kadar etkili olduğunu düşünün.

Photoshop devri de sona eriyor!

ChatGPT Plus'ın dosya yükleme özelliği, beraberinde yeni bir entegrasyonu da getirdi. Kullanıcılar, OpenAI araçlarına artık tek bir sayfadan ulaşabilecekler. Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere; ChatGPT'ye yüklediğiniz bir görseli, basit bir komutla DALL-E ile yeniden yapılandırabileceksiniz. Özellikle de görseller üzerinde çalışıyorsanız Photoshop gibi hizmetlere ihtiyacınız kalmayacak. Diyelim ki iki görseli birleştirmek istiyorsunuz. Söz konusu görselleri ChatGPT'ye yükleyin ve komutu verin. Bu işlem, saniyeler içerisinde tamamlanacak.

OpenAI, yeni özelliklerin ne beta kapsamdan çıkacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu sürecin çok da uzaması beklenmiyor. Çok yakında tüm ChatGPT Plus aboneleri, yapay zekâ aracının yeni özelliklerini deneyimlemeye başlayacaklar gibi görünüyor.