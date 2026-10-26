Yeni bir sızıntı Exynos 2700 işlemcinin performans testini ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme’i geride bıraktı.

Güney Kore merkezli Chosun Biz tarafından ortaya atılan yeni bir iddia, Samsung’un yeni nesil yonga seti Exynos 2700 dahili şirket içi testlerde nasıl performans verdiğini gözler önüne serdi. Eğer doğruysa beklenenden çok daha iyi bir işlemci olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Test sonuçlarına göre Exynos 2700, Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisini taşıyan Xiaomi cihazlarını çoklu çekirdek ve grafik senaryolarında geride bırakmayı başardı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme’i geride bıraktı

Yıllardır süregelen Exynos ile Snapdragon arasındaki güç savaşı, mobil dünyada kullanıcıların her yeni Galaxy serisinde en çok konuştuğu konulardan biri haline gelmiş durumda. Samsung'un önümüzdeki yıl sunması beklenen Galaxy S27 ailesinde pazara göre Exynos ve Snapdragon ayrımını sürdüreceği tahmin edilirken gelen ilk şirket içi test verileri Exynos tarafında ibrenin tersine dönebileceğini öne sürüyor.

Sızdırılan verilere göre Exynos 2700 prototipi, Xiaomi 18 Pro Max modelinde yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme işlemcisine kıyasla Geekbench 6.5 çoklu çekirdek testinde %20 daha yüksek sonuç verdi. Aynı işlemciye karşı Geekbench 7.0 çoklu çekirdek testindeki farkın ise %15 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisine sahip Xiaomi 18 Pro ile yapılan kıyaslamada ise makas daha da açılıyor. Rapor, Exynos 2700’ün Geekbench 6.5 çoklu çekirdekte Xiaomi 18 Pro’dan %44, Geekbench 7.0 çoklu çekirdekte ise %36 daha yüksek skor aldığını aktarıyor. İddialara göre Exynos 2700, iki adet C2-Ultra büyük çekirdek ve sekiz adet C2-Pro çekirdek barındıran 10 çekirdekli bir mimariyle gelecek. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine kıyasla çekirdek sayısı avantajının, çoklu çekirdek skorlarındaki bu farkı açıklamada önemli bir etken olabileceği vurgulanıyor.

Grafik tarafında da benzer sonuçlar var. Exynos 2700’ün, en son grafik teknolojilerini kullanan üst düzey oyunların maksimum işleme performansında Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek performans göstermiş. Genel 3D oyunlardaki temel grafik hesaplama performansında ise %5’lik bir üstünlük sağlandığı iddialar arasında.

Tüm bu heyecan verici tablonun temkinle karşılanması gerekiyor. Zira sızdırılan raporda tek çekirdek performansına, güç tüketimine, termal yönetime ve pil ömrüne dair hiçbir veri yer almıyor. Üstelik testlerin yalnızca Xiaomi 18 Pro serisi cihazlar üzerinden yürütülmüş olması, farklı soğutma ve performans profillerine sahip diğer Snapdragon cihazlarında tablonun değişebileceği ihtimalini açık bırakıyor.