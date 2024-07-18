Bu içeriğimizde bir dönemin efsane araba modellerinden Fiat Tempra’yı yeniden hatırlıyoruz. Bakalım Tempra, dönemine göre hangi özellikleri sunuyordu?

Fiat tarafından ilk defa 1990’da tanıtılan Tempra’nın üretimi, 8 yıl boyunca devam etti.

Avrupa ve Türkiye pazarında çok sevilen Tempra, dönemine göre dijital kadran gibi yenilikçi teknolojiler de sunuyordu.

Fiat Tempra hakkında gerçekler:

Alfa Romeo ve Lancia ile ortak bir yanı var.

Station Wagon versiyonu da vardı.

Dijital gösterge paneli

Çok fazla motor seçeneği vardı.

Brezilya’ya özel bir coupe versiyonu üretilimişti.

Alfa Romeo ve Lancia ile ortak bir yanı var.

Tempra, Fiat’ın Tip Üç platformunu (Type Three platform) kullanıyordu. Bu platform, o dönem aynı zamanda Fiat Tipo, Alfa Romeo 155 ve Lancia Dedra’da da kullanılmıştır.

Station Wagon versiyonu da vardı.

Tempra, o dönem daha düz ve köşeli şekilde tasarlanan otomobillerin aksine yumuşak hatlara sahip olmasıyla dikkat çekmişti. Station Wagon (SW) versiyonu, özellikle kalabalık aileler tarafından çok tercih edilmişti.

Dijital gösterge paneli

Tempra dediğimiz zaman olmazsa olmaz konulardan biri… Fiat Tempra, bazı versiyonlarında dijital gösterge paneline sahipti. 1990'ların başını düşündüğümüz zaman bu alışılmışın dışında bir özellikti. Dijital panelde hız, devir ve araçla ilgili diğer bilgiler yer alıyordu.

Çok fazla motor seçeneği vardı.

Tempra, üretildiği dönemde çok farklı motor seçenekleriyle gelmişti. 1.4L, 1.6L, 1.8L, ve 2.0L benzinli; 1.9L dizel motor seçeneği mevcuttu.

Brezilya’ya özel bir coupe versiyonu üretilmişti.

Fiat, yıl 1991'i gösterdiğinde Latin Amerika pazarı için Brezilya'da Tempra üretmeye başladı. 1992'de üretimine başlanan iki kapılı coupe versiyonu, sadece Brezilya pazarına özel olarak üretildi.

90'lı yıllara damga vuran otomobillerden Tempra'nın özelliklerine günümüzden bir bakış attık.

Tabii ki bu özellikleri üretildiği yıla göre değerlendirmek gerek. Peki siz bu arabayı hangi özelliğiyle hatırlıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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