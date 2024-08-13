Google, Made by Google etkinliğinde uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonları Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerini tanıttı.

Google'ın yeni akıllı telefonları, tartışmasız şekilde etkinlikte en çok dikkat çekmesi beklenen cihazlar arasında yer alıyordu. Bir önceki nesille karşılaştırıldığında oldukça farklı bir tasarıma sahip olan cihazda oval şekilli kamera modülü vizörünü değiştirdi. Yeni akıllı telefonlarda en çok öne çıkan nokta ise Gemini AI yapay zekâsı ile gelecek özellikler oldu. Yüzde 60 daha hızlı olan bu modeller, farklı renk seçeneklerine de sahip. Cihazların içinde ise G4 işlemci yer alıyor.

Pixel 9 serisi Satellite SOS acil durum uydu bağlantısına sahip olacak ve bu özelliğe sahip ilk akıllı telefonlar olacak. Daha gelişmiş ısı dağıtımı ve artan kullanım süresi de dikkat çekiyor.

Yapay zekâ destekli fotoğraflar geliyor

Yeni dönemde yapay zekâ ayrıca fotoğraflara da yardımcı olacak. Görüntü kalitesini arttıran ve gece modunda da daha net fotoğraflar çekmeyi sağlayacak Pixel 9 ailesi, yapay zekâ kamera sistemini kullanan ilk cihaz olacak. Bu kameranın özellikleri arasında kendinizi fotoğrafa ekleme de yer alacak.

Magic Editor

Bu özellik, üretken yapay zekâ özellikleriyle çekilen görselleri düzenlemeyi sağlıyor.

Gece Çekim Video Modu

Bu mod, adından da anlaşılacağı gibi düşük ışıklı ortamlarda görsel kalitesini arttıracak. Böylece akıllı telefon, ek ışığa duymadan daha iyi görseller oluşturacak. Pixel 9 Pro serisinin en yüksek kaliteye sahip video çeken akıllı cihazlar olduğu da belirtildi.

Google Pixel 9 Pro ve Google Pixel 9 Pro XL özellikleri:

Özellik Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Ekran Boyutu 6.3 inç 6.8 inç Ekran Çözünürlüğü 1280x2856 px 1344x2992 px Ekran Tipi Super Actua LTPO, 1-120Hz, 3000 nits Super Actua LTPO, 1-120Hz, 3000 nits Koruma Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Parmak İzi Tarayıcı Ultrasonik (50% daha hızlı) Ultrasonik (50% daha hızlı) Arka Kamera 50MP, 1/1.31" Geniş Açı 50MP, 1/1.31" Geniş Açı Ultra Geniş Açı Kamera 48MP, 1/2.55" 48MP, 1/2.55" Telefoto Kamera 48MP, 1/2.55", 5x Zoom 48MP, 1/2.55", 5x Zoom Ön Kamera 42MP 42MP İşlemci Tensor G4, 4nm Tensor G4, 4nm CPU 1x Cortex-X4 (3.1GHz), 3x Cortex-A720 (2.6GHz), 4x Cortex-A520 (1.95GHz) 1x Cortex-X4 (3.1GHz), 3x Cortex-A720 (2.6GHz), 4x Cortex-A520 (1.95GHz) RAM 16GB 16GB Depolama 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batarya Kapasitesi 4700mAh 5060mAh Şarj 45W, %70 şarj 30 dakika 45W, %70 şarj 30 dakika İşletim Sistemi Desteği 7 yıl Pixel Drops 7 yıl Pixel Drops Renk Seçenekleri Obsidian, Hazel, Rose Quartz, Porcelain Obsidian, Hazel, Rose Quartz, Porcelain Başlangıç Fiyatı (128GB) $999 / £999 / €1,099 $1,099 / £1,099 / €1,199 Satış Tarihleri 4 Eylül ABD, 9 Eylül Avrupa 22 Ağustos

Cihaz 2TB bulut depolama ve 1 yıl Gemini AI ücretli abonelik ile geliyor.