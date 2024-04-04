Huawei P70 Art'ın Tuhaf Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei P70 serisinin en güçlü modeli olacak "P70 Art"ın kamera modülüne ait görüntüler paylaşıldı. Telefon, alıştığımızın dışında bir kamera tasarımına ev sahipliği yapacak ve 1 inç boyutlu sensörden güç alacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir P70 serisi amiral gemisi telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Telefonlar, şu an için büyük oranda gizemini koruyor olsalar da gelen son haberler, serideki "P70 Art" isimli telefonun, dikkat çekici özelliklerle donatılacağını gözler önüne seriyor.

Huawei P70 Art, serinin en üst düzey telefonu olacak. Hâl böyle olunca bu akıllı telefon, özellikle de kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Telefonun bugün paylaşılan kamera parçaları ise P70 Art'ın gerçekten de ses getireceğini gözler önüne seriyor. Zira bu akıllı telefonda 1 inç boyutlu sensöre yer verilecek.

Huawei P70 Art'ın kamera modülü böyle görünecek

Huawei P70 Art'ın kamera modülüne ait görüntüler, telefonun geleneksel kamera kurulumlarından çok farklı bir yapıya sahip olacağını gözler önüne seriyor. Modüldeki en büyük delik, 1 inç boyutlu Sony IMX989 sensör için ayrılacak. Bu olağanüstü kamera sensörü, Huawei P70 Art'ın kamera performansını benzersiz bir noktaya taşıyacak. Çünkü Sony IMX989, değişken diyafram açıklığı teknolojisine ev sahipliği yapıyor.

Bu arada; Huawei P70 serisiyle ilgili de bazı bilgiler verelim. Bu serideki akıllı telefonlar, Huawei'nin Kirin 9000s işlemcilerinden güç alacak. Ancak bu Kirin işlemcinin, mevcut modellerde kullanılan işlemcilerden daha güçlü olacağı konuşuluyor. Ayrıca Huawei P70 serisi, uydu bağlantı desteği de sunacak.

Huawei, P70 için herhangi bir lansman tarihi vermedi. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu telefonların yakında lansman yapabileceğini ortaya koyuyordu. Ancak yakın geçmişte ortaya atılan bazı iddialar, Huawei'nin lansmanı ertelediği yönünde. Bir şeylerin netleşmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.