Bir YouTuber, Honda'nın elektrikli otomobili olan Honda e'nin 230V'luk güç çıkışının bir Tesla Model 3'ü şarj edip edemeyeceğini görmek için küçük bir deneme yaptı. Şarj işlemi başlatılabilmiş olsa da pek de verimli olmadığı söylenebilir.

Elektriğin en önemli avantajlarından biri de diğer enerji kaynaklarına göre çok daha kolay bir şekilde aktarılabilmesidir. Kablonun bir ucunu güç kaynağına, diğer ucunu ise depolama birimine bağlamak, elektrik enerjisi transferi başlatmak için yeterlidir. Peki bir elektrikli otomobille başka bir elektrikli otomobili şarj etmek mümkün müdür?

YouTuber Bjorn Nyland, akıllı telefonlarda zaten var olan tersine şarj özelliğinin elektrikli otomobillerde nasıl çalışacağını görmek için küçük bir test gerçekleştirdi. Bir Honda e ile Tesla Model 3’ü şarj etmeyi deneyen YouTuber, istediği verimi alamasa da otomobillerin bu konudaki potansiyelini göstermiş oldu.

Honda e’nin içinde 230 volt çıkışlı bir priz bulunuyor. Aracın otomatik kapanma özelliğini devre dışı bıraktığınızda bu prizle istediğiniz her şeyi şarj edebileceğiniz söylenebilir. Bjorn Nyland de tam olarak böyle düşündü ve Tesla Model 3’ü standart bir şarj kablosuyla Honda e’ye bağladı.

Kablo bağlandıktan sonra Model 3 gerçekten de şarj olmaya başladı ancak işlemin pek de verimli olduğunu söyleyemeyiz. Zira Tesla Model 3, tahmini şarj süresinin 24 saatten uzun olduğunu belirtiyordu.

İki saatlik şarj işleminin sonucunda Honda e, batarya kapasitesinin yüzde 10’unu kaybetmiş oldu. Tesla Model 3 ise yalnızca yüzde 3,2 yani 2,2 kWh şarj oldu. Aradaki fark, her iki araca ait bazı sistemlerin çalışmaya devam etmesinden ve transfer sırasında enerjinin bir kısmının ısıya dönüşmesinden kaynaklanıyor.

Sonuç olarak en azından şimdilik Tesla Model 3’ü farklı bir elektrikli otomobilin bataryasıyla şarj etmek verimli bir enerji transferi değilmiş gibi görünüyor. Model 3’ü mecbur kalmadıkça herhangi bir şarj istasyonundan ya da bir evden şarj etmek, daha verimli bir süreç gibi görünüyor.

Tesla Model 3'ün Honda e ile şarj edildiği video