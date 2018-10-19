Otomobil Tutkunları İçin Tasarlanmış 11 İlginç Masa

Otomobil tutkusu yollarda kalmasın, evimde de yaşansın diyenlere müjde. Bu eşyalar tam size göre!

Kullanılmayan otomobil parçaları ile evinize oldukça farklı bir hava katmak mümkün. Aşağıda bu anlamda yapılmış, bazı masa tasarımları göreceksiniz. Belki de gördüğünüz tasarımlardan sonra eski bir aracınızın parçasını bu şekilde kullanacaksınız, belli mi olur?

Eski Bir Mini Cooper Tavanı

Oldukça Büyük Bir Motor Bloğu

Ticari Bir Aracın Yayları

1965 Ford Mustang Kaportası

İki Adet Radyatör

İngiliz Anahtarları

Hurda Bir Ferrari'nin Parçaları

Lastik Takımından Bahçe Seti

Yine Bir Motor Bloğu

Kesilmiş Bir Mercedes

Bir BMW Servisinin Ofisi