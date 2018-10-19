Otomobil Tutkunları İçin Tasarlanmış 11 İlginç Masa

Kullanılmayan otomobil parçaları ile evinize oldukça farklı bir hava katmak mümkün. Aşağıda bu anlamda yapılmış, bazı masa tasarımları göreceksiniz. Belki de gördüğünüz tasarımlardan sonra eski bir aracınızın parçasını bu şekilde kullanacaksınız, belli mi olur?
Eski Bir Mini Cooper Tavanı
Oldukça Büyük Bir Motor Bloğu
Ticari Bir Aracın Yayları
1965 Ford Mustang Kaportası
İki Adet Radyatör
İngiliz Anahtarları
Hurda Bir Ferrari'nin Parçaları
Lastik Takımından Bahçe Seti
Yine Bir Motor Bloğu
Kesilmiş Bir Mercedes
Bir BMW Servisinin Ofisi