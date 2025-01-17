Otonom sürüş teknolojisi, araçların çevresini algılayarak insan müdahalesine gerek kalmadan hareket edebilmesini sağlıyor. Hayatımıza yeni dahil olan bu araçların temeli aslında 1980’li yıllara kadar uzanıyor. Bu sürede maalesef çizgi filmlere konu olduğu gibi tamamen otomatize araçların dünyasına henüz erişemedik.

Otonom araç nedir diye düşünürken aklınızda; sensörler, yapay zeka ve haritalama teknolojilerinin kullanıldığı bir sistem canlanıyorsa tahminleriniz oldukça isabetli. Şerit takip asistanı, otomatik park, adaptif hız sabitleyici, direksiyon kontrolü ve hız ayarı gibi özellikler de aslında otonom araç serüveninin ilk basamakları.

Hızla gelişen ve bu gelişimle birlikte araba fiyatları üzerinde de etkisini gösteren otonom araç teknolojileri nasıl bir yöne ilerliyor? İşte sürücüsüz araç teknolojilerinde ilerleme kaydeden bazı markalardan örnekler.

Tesla

Elektrikli araç denilince ilk akla gelen markalardan olan Tesla, Nisan 2019'dan itibaren tüm modellerinde, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme ve Otomatik Direksiyon özelliklerini içeren Otopilot özelliğini standart hale getirdi. Ayrıca şirket, Cybercab adını verdiği ve sürücüsüz çalışan robot taksi tasarımı üzerinde çalışıyor. Tasarımların, 2027'den önce yollara çıkması hedefleniyor.

Waymo

Tesla tarafından hedeflenen sürücüsüz taksi uygulaması, aslında halihazırda Waymo robotaksileri tarafından gerçekleştiriliyor. Waymo, Google çatı şirketi olan Alphabet’in yan firmalarından biri. Amerika’nın San Fransisco, Phoenix ve Los Angeles gibi pilot bölgelerdeki araçlarıyla tam otonom taksi hizmeti sunuyor. 2024’ün sonunda yapılan açıklamaya göre bu üç ana hizmet bölgesinde, her hafta 100.000’den fazla ücretli robotaksi yolculuğu gerçekleştiriyor. Bu sayede otonom sürüş teknolojilerinin, büyük şehirlerdeki taksi sorunu ve araç eksikliği gibi konulara da fayda sağlaması hedefleniyor.

Mercedes-Benz

Kendi kendine giden araba hayaline önemli katkılar sunan bir diğer marka da Mercedes-Benz. Geliştirdikleri Drive Pilot sistemi, uluslararası geçerliliğe sahip ileri derece otomatikleştirilmiş sürüş sertifikasına sahip. Üstelik bu tür bir sistemi, seri üretim modellerde opsiyon haline getiren dünya genelindeki ilk araç üretici. Drive Pilot özelliği bulunan Mercedes-Benz’ler, belirli koşullar altında 60 km/saat'e kadar hızda sürüş görevini sisteme devredebilmenizi sağlıyor.

BMW

Popüler Alman markası BMW, sürücüsüz araba yolculuğuna yarı otonom araç özellikleriyle devam ediyor. Otonom sürüş noktasında; Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Direksiyon, Şerit Kontrol Asistanı ve karanlıkta otomobil sürmeyi kolaylaştıran BMW Night Vision gibi özelliklere modellerinde yer veriyor. Öte yandan otomobilin dışındayken otonom park edebilmenizi sağlayan Akıllı Park Etme özelliği ve pek çok akıllı güvenlik özelliği dikkat çekiyor. BMW de tamamen otonom sürüş hedefleyen markalar arasında, bu geliştirmeleri ile öne çıkıyor.

Togg

Bu uluslararası markalar arasında yerli markamız Togg da yer alıyor elbette. Togg modellerinde, kısmi otonom sürüş teknolojilerinden faydalanılıyor. Böylece sıkışık trafikte araç kendi kendine hızını ayarlayıp otomatik olarak şerit değiştirebiliyor. Öte yandan otonom park, araç içi yapay zeka, akıllı güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle de sürücünün kontrolünü hafifleten teknolojiler sunuyor.

Otonom araç teknolojileri, gelecekte trafikteki insan hatalarını minimuma indirerek daha güvenli ve verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, tam otonom sürüş seviyesine ulaşan aracın sadece bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda modern şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olacağını öngörüyor. Markalar kendi kendine gidebilen araçlar üzerindeki yoğun çalışmalarına devam ederken bu tür araçları trafikte daha fazla görmeye başlayacağız gibi duruyor.