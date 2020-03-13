Yeni Peugeot 508, yeni nesil otomobiller arasından sıyrılmasını sağlayan farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Elbette bu tasarıma eşlik eden özellikleri de cabası. Sizin için, yeni Yeni Peugeot 508'in dikkat çeken özelliklerine yakından baktık.

Yeni Peugeot 508 en çok tasarımıyla dikkat çeken bir araba. D segmenti sedanlar arasında Insigna, Passat gibi sağlam rakipleri de var. Bu tarz premium arabalara karşı öne çıkmak veya onlarla yarışmak istiyorsanız da tüm özellikler yerine belli bir noktaya odaklanmak daha doğru oluyor. Peugeot da bu taktiği benimseyerek yeni modelinde daha çok tasarıma ve malzeme kalitesine odaklanmış diyebiliriz.

Tasarıma odaklansalar da, teknoloji olarak da rakiplerinde olan birçok özellik Peugeot 508 yeni modelde de var. Arabanın şu an üç tane versiyonu bulunuyor; Prime, Allure, GT ve GT Line. En dolu paketi ise GT Line versiyonu. Peugeot 508 fiyat bakımından rakiplerine kıyasla daha ucuz olmasına rağmen hâlâ cep yaktığını söyleyebiliriz.

Tasarım:

Sürücüyü arabayla başbaşa bırakan iç dizayn:

Peugeot’un en iddialı olduğu konulardan biri de kokpit tasarımı. Peugeot i-Cockpit detaylarına az sonra geleceğiz ama önce 508’in iç tasarımından söz etmek gerek. Ortada yer alan panel sürücü ile yolcuları birbirinden ayırıyor. Bu aslında bir bakıma sürücünün arabaya tamamen hakim olması adına yapılmış bir tasarım. Konsol tamamen sürücüye doğru bakıyor ve yolculardan soyutlanmış.

Arabanın size ait olduğunu hissetmenin yanında 508’in kaliteli malzemeleri de dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle kapı yanlarında ve konsolda kullanılan meşe, araca hem premium bir hava katıyor hem de kaliteyi hissettiriyor. Artık bu tarz D segmenti sedanlarda konfor biraz daha fazla düşünülüyor. Bunun en büyük nedeni de satın alımların, sürücü ve yolcu konforu daha yüksek olan SUV’lara kayması diyebiliriz.

Tasarım açısından yapılabilecek olumsuz eleştirilerden biri tavan boyu olabilir. Özellikle arka tarafta oturan uzun boylu yolcular sıkıntı yaşayacaktır. Arabanın kasa tasarımı gereği, tavan arkaya doğru alçalıyor. Boyu ortalamanın üzerinde olan yolcuların başı tavana değebilir ve uzun yolculuklarda sıkıntılar yaşayabilir. Tavandan kısılan boy aslında bir nebze de olsa genişliğe verilmiş.

Peugeot i-Cockpit arabaya sportif bir hava katıyor:

2012 yılında Peugeot 208 ile tanıştığımız i-Cockpit, 508’e çok farklı bir hava katmış. Malzemeleri ve iç tasarımı ile gelen premium havasına, aynı zamanda spor görünüm de veriyor. i-Cockpit aslında yolcudan çok sürücü konforu için yapılan tasarımları ve teknolojik gelişmeleri temsil ediyor. Örneğin direksiyon simidi gerçekten sportif ve şık duruyor; aynı zamanda sürücünün göstergeyi daha iyi görebilmesi için tasarlanmış.

Ön konsolda 8:3, 10 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Ön göstergenin boyutu ise 12.3 inç. Arabayla ilgili tüm detaylar bu gösterge üzerinden kontrol edilebiliyor. Bununla sürücünün gözünü yoldan ayırmadan araca hakim olması amaçlanmış. 10 inç boyutundaki multimedya sistemini de kontrol eden dokunmatik ekran, Allure ve daha üst versiyonlarında 12 inç’e çıkıyor ve yeni bir HD ekran veriliyor.

Arabanın ambiyansını değiştiren i-Cockpit Amplify:

Dokunmatik ekranın kontrolü aynı zamanda orta panelde bulunan joystick ile de yapılıyor. Premium havasının kaynaklarından biri olan bu yöntem ile klima, multimedya, navigasyon, araç ayarları, telefon ve uygulamalar kontrol ediliyor. i-Cockpit Amplify ise “Relax” ve “Boost” isimli iki farklı mod sunuyor. Bu modlar ses efektleri ve aydınlatmayı ayarlıyor. Bunun dışında dört farklı sürüş modu da yer alıyor.

Her türlü multimedya desteğini sunan Peugeot Connect:

Multimedya artık en önemli özelliklerden biri. Daha doğrusu multimedya kullanımı konusunda sağlanan konforlar. Connect özelliği de Apple Carplay, Android Auto, USB çıkışı gibi önemli destekleri sunuyor. Bunun dışında orta konsolun hemen altında yer alan gizli bölümde kablosuz telefon şarj alanı da var. Ayrıca arabanın navigasyonu 3B ve internete bağlı olarak çalışıyor.

Sürüş desteği sunan sistemler:

Arabaya gece görüşü sağlayan Night Vision özelliği:

Gece uzun yol giden sürücülerin çok iyi bildiği bir soruna çözüm olması için geliştirilmiş bir özellik. Adeta arabaya gece görüşü özelliği katıyor. Karanlıkta ve yetersiz görüş koşullarında görünmeyen hayvan, araba ve yayaları otomatik olarak algılıyor. Tehlikeli durumlarda sesli olarak sürücüye uyarı gönderiyor. Peugeot bu işi bir seviye ileriye götürmüş ve görüntüyü anlık olarak gösterge panelinden gösteriyor.

Bu sesli uyarı geldikten sonra tehlikenin nerede olduğunu görmenizi de sağlıyor. Sistemin algıladığı cisim araba, insan veya hayvan da olsa üzerinde kırmızı bir işaretle gösteriliyor. Aynı zamanda ekranın sağ üst kısmında ne tür bir cisim olduğunu gösteren bir simge de çıkıyor. Sürekli uzun yol yapan sürücüler için işlerini kolaylaştıracak bir özellik. Night Vision, Peugeot 508 GT standart özelliği olarak geliyor.

Sürücü dostu Sürüş Asistanı Plus:

Son model arabaların artık her birinde yer alan sürüş asistanları, Peugeot 508’de de var. Dur kalk trafiklerde sürücülerin işini bir hayli kolaylaştıran bu asistan, sizin belirlediğiniz şeritte kalıyor. Bunu yaparken de öndeki araç ile mesafesini otomatik ayarlayıp hızını da buna göre belirliyor. Bu özellik arabanın ön tamponunda bulunan radar sayesinde çalışıyor.

Radar aynı zamanda arabanın karşısına çıkabilecek, yaya ve hayvan gibi tehlikeleri de algılıyor. Örneğin düşük hızda Şerit Konumlama Asistanı ve Sürüş Asistanı Plus aktif bir şekilde ilerlerken, arabanın önüne aniden çıkan bir şey olduğunda otomatik fren yapıyor. Bu fiyatlarla yeni çıkan arabalarda artık standart olan bir özellik haline geldi de diyebiliriz.

Park Asistanı:

Park asistanı sunmayan yeni model kalmadı. Ancak tam kontrollü park asistanı sunan modellerin sayısı biraz az. Peugeot 508 Park Asistanı bir boşluk bulduğunda kontrolü tamamen eline alıyor ve otomatik olarak kendi park ediyor. Yeterli boyutta bir park alanı bulduktan sonra joystick üzerinde yer alan park tuşuna basmak yeterli oluyor. Araba kendi hızını ayarlayıp park ediyor. Sistem aynı zamanda zorlu park yerlerinden çıkışta da kullanılıyor.

Güvenlik:

Araba üreticileri güvenlik konusunda en yeni teknolojileri sunmakta ve geliştirmekte çok kararlı. Bu özellikler de standart haline gelerek, konforlu ve aynı zamanda güvenli sürüş imkanları sağlıyor. Peugeot 508 de birden fazla güvenlik teknolojisine sahip. Bu donanımların tamamına ise Güvenlik Plus ismi verilmiş. Bu teknolojilerden en dikkat çekeni ise Yorgunluk Tespit Sistemi.

Sistem aslında oldukça basit. Yola verdiğiniz tepkilerden, direksiyon hakimiyetinizden araba yorgun olup olmadığınızı algılıyor. Eğer tehlikeli bir durum algılarsa da size uyarı veriyor ve dinlenmenizi öneriyor. Bunun dışında Geliştirilmiş Otomatik Acil Durum Sistemi de bu tarz durumlarda veya farklı senaryolarda gerçekleşen acil durumda otomatik fren yapıyor. Güvenlik tedbirleri standart diyebiliriz.

Yukarıda da bahsettiğimiz geceleri ve yetersiz görüş anlarında, tehlikeli cisimlerin göstergede gösterilmesi de güvenlik önlemleri arasında yer alıyor. Buna ek olarak Kör Nokta Tespit, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Levha Okuma Sistemi de arabanın özellikleri arasında yer alıyor.

Aslında güvenlik ve teknolojik özelliklerine baktığımızda çok fazla şaşırtan bir özellik olduğunu söyleyemeyiz. D segmenti sedanların birçoğunda standart haline gelen özellikler yer alıyor. Sadece otomatik park etme ve karanlıktaki görüntüleri göstergeye iletme özellikleri ön plana çıkıyor ve aslında oldukça da iyi iş başarıyor.

Peugeot 508 performansı: Yakıt tüketimi ve motor seçenekleri

Peugeot 508 dizel ve benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Benzinli motorda 1.6 PureTech, dizelde ise 1.5 BlueHDi seçenekleri var. Otomatik vites sisteminde EAT8 şanzıman kullanılmış. Vites geçişlerinde ise Shift and Park by wire sistemi kullanılıyor. Dizel motorunun yakıt tüketimi rakiplerine göre çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şehir içi fabrika yakıt tüketimi verisi oldukça düşük.

1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik:

0-100 km hızlanma: 7,9 sn

Ortalama: (lt/100km): 5,4 lt

Şehir içi (lt/100km): 7,1 lt

Şehir dışı (lt/100km): 4,4 lt

1.6 PureTech 225hp EAT8 Tam Otomatik:

0-100 km hızlanma: 7,3 sn

Ortalama: (lt/100km): 5,7 lt

Şehir içi (lt/100km): 7,6 lt

Şehir dışı (lt/100km): 4,5 lt

1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik:

0-100 km hızlanma: 10 sn

Ortalama: (lt/100km): 3,8 lt

Şehir içi (lt/100km): 4,4 lt

Şehir dışı (lt/100km): 3,4 lt

Peugeot 508 fiyatları:

508 Prime 1.6 PureTech 180 EAT8: 240.300 TL

508 Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 282.300 TL

508 GT-Line 1.6 PureTech 180hp EAT8: 301.300 TL

508 GT-Line 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 301.300 TL

508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8: 332.300 TL

Yine ilk gördüğümüz anda hayallarimizi yıkan fiyatlarla karşı karşıyayız. Sıfır arabaların gereğinden fazla pahalı olmaları, Peugeot 508 2020 fiyatı için de geçerli. Yukarıdaki fiyatları Mart 2020 için geçerli olup, ilerleyen dönemde değişiklik gösterebilir. Güncel Peugeot 508 fiyatlarını buradan öğrenebilirsiniz. Peugeot 508 sahibinden sitesinde de neredeyse aynı fiyatlara satılıyor; hatta bazı 2. el modelleri sıfırından daha pahalıya satılıyor.

Yeni model için teknolojik özelliklerinden daha çok iç tasarımı ve yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine de gece görüşü olan bir arabaya sahip olmak havalı olabilir. Fiyatları ile cep yaksa da, rakiplerine kıyasla yakıt tüketimi konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Sizin de Peugeot 508 yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizce bu para verilir mi? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.