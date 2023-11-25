Hem Snapdragon işlemcisi hem de iddialı kamerasıyla Realme GT5 Pro, sektörde oldukça rekabetçi bir model olacak.

Ülkemizde, özellikle de fiyatının ötesinde performans sunan akıllı telefon modelleriyle dikkat çeken Realme, hem giriş hem orta hem de amiral gemisi sınıflarında kullanıcılarını memnun etmeyi başaran modeller sunan şirket, bu yönüyle sürekli bir sonraki model için merakımızı diri tutmayı başarıyor.

Performansın ötesinde kameraya yönelik geliştirmelere de önem veren Realme, güncel olarak çıkmasını beklediğimiz GT5 Pro modeliyle gündeme geliyor. Daha önce kıyıda köşede kendini gösteren bu modelin tanıtım tarihi, yakın zamanda şirket tarafından açıklandı. Dikkat çekici modelin kendisine ve lansman tarihine birlikte bakalım.

7 Aralık’ta lansmanı yapılacak.

Türkiye’ye vurduğumuzda saat 19:30’a denk gelen bu etkinlik, Realme’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Lansman reklamında telefonun periskop lensine vurgu yapıldığını görebiliyoruz.

Periskop lens demişken, cihazın 50 MP çözünürlüğünde, Sony IMX 890 telefoto sensörüne sahip olduğunu ve cihazın DOL-HDR görüntüler yakalayabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Realme GT5 Pro’nun beklenen özellikleri:

Ekran : 6,78 inç, 1,5K, AMOLED panel, 144 Hz

: 6,78 inç, 1,5K, AMOLED panel, 144 Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 16 GB veya 24 GB LPDDR5x

: 16 GB veya 24 GB LPDDR5x Depolama : 1 TB UFS 4.0

: 1 TB UFS 4.0 Arka kamera : 50 MP + 50 MP OIS + 8 MP geniş açı

: 50 MP + 50 MP OIS + 8 MP geniş açı Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 100W hızlı şarj destekli, 5.400 mAh

: 100W hızlı şarj destekli, 5.400 mAh Yazılım: Android 14, Realme UI 5

Şu ana kadar beklenen tüm özellikler, GT5 Pro’nun kendi sınıfında oldukça iddialı ve rekabetçi olacağına işaret ediyor. Cihaz tanıtıldığında resmî fiyatını ve net özelliklerini size aktarıyor olacağız.

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