Renault Clio 2020 Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Renault, Türkiye'de en çok satılan 3 arabadan ikisini bünyesinde bulunduruyor ve bunlardan birisi yolda sıkça karşılaştığımız B segmentine ait Clio modeli. Serinin yeni modeli Renault Clio 2020'yi fiyatlarıyla birlikte detaylıca inceledik. Keyifli okumalar dileriz.

Türkiye’de nerede olursanız olun trafiğe çıktığınız anda karşınıza çıkan üç araçtan birisi genellikle Renault Clio olur. Aracın bu kadar çok tercih edilmesinin altında yatan en büyük sebeplerden birisi fiyatının hem ekonomik hem de şehir trafiğine uygun bir araç olması.

Serinin 5. nesli olan yeni Renault Clio 2020, geçtiğimiz ocak ayında satışa sunulmuştu ve o günden beri araca ilgi ve alaka bir hayli yüksek. Renault Clio 2020’nin yeni özelliklerini ve sahip olduğu donanımları güncel fiyat listesiyle birlikte sizlerle paylaştık.

Tasarım

Dış tasarım:

Yeni Renault Clio’nun dış görünüm açısından bir önceki nesline göre neredeyse hiçbir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Arabada yapılan bariz değişikliklerden en önemlisi yeni Pure Vision Full LED far grubu oluyor. Yeni Full LED farlar sayesinde arabanın gece sürüş verimliliği de haliyle artıyor.

Tasarım olarak yapılan küçük değişikliklerin arasında sis farlarının yerini alan hava reflektörleri ve kaputun altına alınan silecekler bulunuyor. Siz de yeni Clio’yu bir önceki nesliyle karşılaştırdığınız zaman ortada belirgin bir fark olmadığını göreceksiniz.

İç tasarım:

Renault Clio 2020’de yapılan en belirgin değişiklikler aracın iç kısmında bulunuyor. Koltuğa oturduğunuz anda sürücüyü daha sportif ve ferah bir iç mekan karşılıyor. Eski nesle göre daha küçültülmüş direksiyon krom detaylara sahip ve arabanın sportif görünümüne bir hayli yardımcı oluyor.

Yeni Renault Clio’nun koltuklarında standart olarak Life Siyah ve Gri kumaş döşemeler bulunuyor ve araç, benzinli modellerinde 391, dizel modellerinde ise 360 litre bagaj hacmine sahip.

Multimedya sistemi

EasyLink multimedya ekranı:

Renault Clio 2020, yüksek çözünürlüğe sahip 7 inçlik EasyLink multimedya ekranına sahip. Bu ekran üzerinden aracın sürüş modlarını seçebilir, arabanın iç ambiyansını kişiselleştirebilir ve Apple Carplay özelliği sayesinde telefonunuzu aracınızla kolayca eşleştirebilirsiniz.

Yeni Clio’da opsiyonel olarak satın alınabilen 9,3 inçlik multimedya ekran mevcut. Ekstra ücret ödeyerek dikey olarak konumlandırılmış bu ekranda yukarıda saymış olduğumuz bütün özellikleri daha geniş ve kolay erişime sahip ekranda gerçekleştirebilirsiniz.

Kablosuz şarj özelliği:

Teknoloji ilerledikçe kablolara duyulan ihtiyaç gittikçe azalmaya başlıyor. Renault Clio araçlarında da opsiyonel olarak kablolardan kurtulmanıza olanak sağlayacak kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Yavaş yavaş “kablosuz” çağa geçtiğimiz bu günlerde bu özelliğin opsiyonel olarak satılması bizce büyük bir dezavantaj.

Güvenlik:

Öncelikle Renault Clio’nun düşük segmentte bir araba olduğunu ve sahip olduğu donanımların da buna göre endekslendiğini belirtmekte fayda var. Arabanın sahip olduğu güvenliğe dayalı özellikleri de bundan baz alınmış durumda.

Renault Clio’da neredeyse her arabada gördüğümüz Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS), ISOFIX bağlantıları ve arabanın yan ve ön kısmında konumlanmış hava yastıkları mevcut. Arabanın sahip olduğu diğer güvenlik önlemlerine gelin daha yakından bakalım.

Acil fren destek sistemi (AFU):

Renault Clio, ani yapılan frenleri algılayarak fren gücünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Böylelikle araç durma mesafesini minimuma indirerek olası kazaları engelliyor.

Yokuş kalkış desteği:

Neredeyse yeni model her arabada gördüğümüz bir başka özellik olan yokuş kalkış desteği Renault Clio’da da mevcut. Araç bu özellik sayesinde yokuş yukarı giderken tekerleklere kuvvet uygulayarak arabanın kaymasını engelliyor.

Hız ayar ve sınırlayıcı:

Renault Clio’nun direksiyonunda bulunan kumanda üzerinden aracın belirli bir hızda kalmasını sağlayabilir ya da kurallara uygun yeni bir hız sınırı belirleyebilirsiniz.

Elektrokrom dikiz aynası:

Renault Clio, opsiyonel olarak satın alınabilen Elektrokrom dikiz aynasına sahip. Bu dikiz aynası aynaya gelen ışığa göre parlaklığını ayarlayabiliyor ve geceleri sürücünün gözlerini yormamak için kendisini otomatik bir şekilde karartıyor.

Otomatik farlar:

Renault Clio, akşam saatlerinde karşı taraftan gelen sürücülerin gözünü yormamak adına karşıda araç tespit attığı anda uzun farlarını kısa farlara çeviriyor. Araç geçip gittiğinde ise görüş mesafenizi tekrar genişletmek için uzun farlara otomatik olarak tekrar geçiş yapıyor.

Renault Clio donanım paketleri

Joy:

Yukarıda belirtmiş olduğumuz her özelliğin donanımlar arası farklılık gösterdiğini belirtmekte fayda var. Joy, Renault Clio’nun sahip olduğu en düşük donanım paketi. Bu donanımın içerisinde manuel klima, 4,2 inçlik sürücü ekranı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar ve elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler bulunuyor.

Touch:

Orta paket olarak adlandırabileceğimiz Touch paketi, yukarıda saymış olduğumuz özelliklere ek olarak arka park sensörü, otomatik farlar ve tek dokunuşlu elektrikli ön camlar gibi donanımlara sahip.

Icon:

Icon, Renault Clio 2020’nin sahip olduğu en yüksek donanım paketi. Yukarıda opsiyonel olarak sunmuş olduğumuz opsiyonel olarak satın alınabilen donanımlar dışında diğer bütün özelliklere sahip olan bu donanımda arabaya Full R.S Line paketi de opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Icon paketinde aynı zamanda aracı anahtarsız çalıştırmanıza olanak sağlayan Eller Serbest Renault Card Sistemi de bulunuyor.

Renault Clio performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Renault Clio 2020 karşımıza 6 farklı motor seçeneğiyle çıkıyor. Bu motorlardan 4’ü benzinli, diğer ikisi ise dizel yakıt tüketimine sahip. 1.0 SCe ve Turbo 1.0 TCe benzinli motorlarında daha çok konforlu sürüş ve ekonomik yakıt tüketimi üzerinde odaklanılmışken, Turbo 1.3 TCe EDC motorunda yüksek performans göz önünde bulundurulmuş. Renault Clio 2020’nin sunmuş olduğu geniş motor seçeneklerine ve yakıt tüketimlerine gelin birlikte göz atalım.

1.0 Sce Benzinli manuel (72 hp):

Ortalama (lt/100 km): 4,9 - 5,3

Şehir içi (lt/100 km): 6,1 - 6,3

Şehir dışı (lt/100 km): 4,1 - 4,3

1.0 TCe Benzinli manuel (100 hp):

Ortalama (lt/100 km): 4,3 - 4,5

Şehir içi (lt/100 km): 5,6

Şehir dışı (lt/100 km): 3,6 - 3,8

1.0 TCe X-Tronic Benzinli otomatik (100 hp):

Ortalama (lt/100 km): 5,0

Şehir içi (lt/100 km): 6,3

Şehir dışı (lt/100 km): 4,1

1.3 TCe EDC Benzinli otomatik (130 hp):

Ortalama (lt/100 km): 5,2 - 5,3

Şehir içi (lt/100 km): 6,7 - 6,8

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3 - 4,5

1.5 Blue dCi Dizel manuel (85 hp):

Ortalama (lt/100 km): 3,6 - 3,7

Şehir içi (lt/100 km): 4,2 - 4,4

Şehir dışı (lt/100 km): 3,2 - 3,3

1.5 Blue dCi Dizel manuel (115 hp):

Ortalama (lt/100 km): 3,6 - 3,7

Şehir içi (lt/100 km): 4,2 - 4,4

Şehir dışı (lt/100 km): 3,2 - 3,3

Renault Clio 2020 fiyat listesi:

Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 hp 118.500 TL

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 hp 146.300 TL

Renault Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 hp 170.600 TL

Renault Clio Touch 1.0 TCe 100 hp 145.100 TL

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 hp 154.300 TL

Renault Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 hp 167.150 TL

Renault Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 hp 178.600 TL

Renault Clio Icon 1.0 TCe 100 hp 158.100 TL

Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 hp 166.300 TL

Renault Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 hp 179.100 TL

Renault Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 hp 190.600 TL

Yeni Renault Clio 2020’nin sahip olduğu donanımlara ve özelliklere bakılırsa, aracın 2020 yılında da B segmentinde en çok satış yapan araba seçilmesi gayet olası. Fiyatların Türkiye şartlarına göre yüksek olduğu kaçınılmaz bir gerçek ancak Clio şu anda sıfır araçlar içerisinde en uygun fiyata sahip araçlardan birisi. Renault Clio 2020 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.