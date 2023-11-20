Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi serisi olacak Galaxy S24 ailesinin tanıtım, ön sipariş ve satış tarihi sızdırılmış olabilir.

Yılın sonuna yaklaşmamız ve yeni iPhone'lara olan ilginin en azından medya tarafında bitmiş olmasıyla beraber teknoloji dünyası gözünü yine Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarına dikmiş durumda. Sızıntılar doğruysa artık, Galaxy S24 ailesinin ne zaman tanıtılacağını biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni Galaxy S24 serisini ocak ayında tanıtabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Güney Kore'deki haber kaynaklarının yeni iddialarına göre serinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliği, 17 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek. Üstelik bu etkinlik, Apple'ın arka bahçesi diyebileceğimiz San Jose'de yapılacak. Etkinlikte Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri sahne alacak.

Galaxy S24 serisi, tanıtımdan hemen sonra ön siparişe açılacak

Etkinlik tamamlandıktan bir gün sonra, 18 Ocak'ta Samsung Galaxy S24 serisi ön siparişe açılacak. Ön siparişle alınan cihazlar, 26-30 Ocak tarihleri arasında dağıtılacak. 30 Ocak'ta ise genel satışlar başlayacak.

Yeni serinin fiyatlarına dair net bir bilgi bulunmuyor ancak kulislerde dolaşan iddialara göre Samsung, Galaxy S23 serisi ile aynı fiyatlandırma stratejisini koruyacak. Bu durumda Galaxy S24 modelinin fiyatları 900 dolardan başlayacak. Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri ise sırasıyla 1000 dolar ve 1200 dolardan satışa çıkacak. Elbette bunlar sadece söylenti.

Geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi modellerinin Samsung'un ilk yapay zekâ destekli telefonları olacağı ortaya çıkmıştı. Firmanın kendi geliştirdiği yapay zekâ ile gelecek olan bu modelde ayrıca Bixby de Galaxy AI adıyla yenilenecek. Firma, yeni özellik sayesinde aramalar sırasında gerçek zamanlı çeviri de yapılabileceğini duyurmuştu. Böylece Galaxy AI'a ait ilk özellik belli olmuştu.

Apple'ın burnunun dibinde etkinlik

Samsung, etkinlik için ABD'de San Francisco ve Güney Kore'deki Seul'ü düşünmüştü ancak Google ile olan yakın ilişkilerini ve Apple ile olan rekabetlerini düşünen Samsung, San Jose'de karar kıldı. San Jose, Apple'ın merkezine 15 kilometre mesafede bulunuyor.

Samsung'un telefonlarını tanıtmak için geleneksel tarihinden haftalar öncesine çekmiş olmasının nedeni olarak firmanın ilk çeyrek satış rakamlarını arttırmak istemesi gösteriliyor. Firma böylece yılın ilk ve üçüncü çeyreğinde yüksek satış rakamlarının hedeflendiği bir stratejiye geçiyor.