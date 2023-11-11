Güney Koreli Teknoloji Devi Samsung'un daha önce olduğu gibi yine "uygun fiyatlı" katlanabilir bir model çıkaracağı öne sürüldü.

Katlanabilir telefonların işlevselliği uzun zamandır sektörde vurgulanıyor. Çoklu işlerde kolaylık sağlayan, güçlü donanımsal özelliklerle gelen ve boyut anlamında da kullanıcının canını sıkmayan bu modellerin üretiminde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung başı çekiyor.

Fakat bir bakıma fiyatların yüksekliği sebebiyle şirket, katlanabilir telefon modellerinin tam potansiyelini göremiyordu. Ortaya atılan iddialara göre Samsung, kullanıcıların fiyat bariyerini aşabilmesi adına orta sınıf katlanabilir bir model üzerinde çalışıyor. Böyle bir durumda şüphesiz, daha çok kişi söz konusu modellere yönelecektir.

Daha önce de benzer bir iddia gündeme gelmişti.

İddialar, TrendForce’un haberindeki “tedarikçi kaynaklara” dayanıyor. Fakat düşük fiyatlı bir katlanabilir telefon fikrini kafada nasıl canlandırabileceğimizden emin değiliz. Zira Samsung’un son model katlanabilir cihazı Z Fold5, ülkemizde 64.999 TL fiyat etiketine sahip.

Öte yandan farklı şirketler de katlanabilir modellerini piyasaya sürerek rekabeti diri tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda Google’ın Pixel Fold’unu, Motorola’nın Razr modelini, Huawei Mate X modellerini ve daha nicelerini pazarda görmeye devam ediyoruz. Oldukça pahalı olan bu modeller arasında, görece düşük fiyatlı orta sınıf bir model kesinlikle dikkat çekecektir.

Samsung’dan konu hakkında henüz resmî bir açıklama yok. Fakat geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir iddia, Samsung’un düşük fiyatlı bir katlanabilir telefon yapacağını ve bunun 800 dolardan aza satılacağını söylemişti. O iddia da bu telefonun 2024’te çıkacağına işaret ediyordu. 800 dolar demişken, Z Fold5’in 1.800 dolardan başladığını belirtelim.