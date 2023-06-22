Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, haziran ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı dört modelin dördüne de zam yaptı. Suzuki'nin en ucuz arabası, an itibarıyla 850 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda.
Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmi internet sitesinden alınan verilerle Suzuki haziran ayı fiyat listesi...
Suzuki araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|Swift
|744.000 TL
|854.000 TL
|Vitara
|919.000 TL
|1.034.000 TL
|S-Cross
|999.000 TL
|1.114.000 TL
|Jimny
|1.199.000 TL
|1.359.000 TL
Swift fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MHEV CVT GL, Hibrit
|Techno, Otomatik
|854.000 TL
|1.2 MHEV CVT GL, Hibrit
|Techno, Otomatik
|862.000 TL
|1.2 MHEV CVT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|914.000 TL
|1.2 MHEV CVT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|922.000 TL
Vitara fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.034.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.046.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.139.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.151.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.144.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.156.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.249.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.261.000 TL
S-Cross fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance Select, Otomatik
|1.114.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.124.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|1.229.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium Select, Otomatik
|1.184.000 TL
|1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.194.000 TL
|1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX, Hibrit
|Premium, Otomatik
|1.299.000 TL
Jimny fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Allgrip 4AT GLX, Benzinli
|Tek Renkli, Otomatik
|1.359.000 TL
|1.5 Allgrip 4AT GLX, Benzinli
|Çok Renkli, Otomatik
|1.369.000 TL