Suzuki Güncel Fiyat Listesi: Fiyatlar Her Şeye Rağmen Rekabetçi!

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Suzuki'nin haziran ayı güncel fiyat listesi belli oldu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, marka bu ay tüm modellere zam yaptı. Ancak Suzuki'nin güncel fiyatları, piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi.

Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, haziran ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı dört modelin dördüne de zam yaptı. Suzuki'nin en ucuz arabası, an itibarıyla 850 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda.

Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmi internet sitesinden alınan verilerle Suzuki haziran ayı fiyat listesi...

Suzuki araba fiyatları - Haziran 2023

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Haziran Başlangıç Fiyatı
Swift 744.000 TL 854.000 TL
Vitara 919.000 TL 1.034.000 TL
S-Cross 999.000 TL 1.114.000 TL
Jimny 1.199.000 TL 1.359.000 TL

Swift fiyatları - Haziran 2023

Suzuki Swift

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MHEV CVT GL, Hibrit Techno, Otomatik 854.000 TL
1.2 MHEV CVT GL, Hibrit Techno, Otomatik 862.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 914.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 922.000 TL

Vitara fiyatları - Haziran 2023

Suzuki Vitara

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.034.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.046.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.139.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.151.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.144.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.156.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.249.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.261.000 TL

S-Cross fiyatları - Haziran 2023

Suzuki S-Cross

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance Select, Otomatik 1.114.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.124.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.229.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium Select, Otomatik 1.184.000 TL
1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.194.000 TL
1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX, Hibrit Premium, Otomatik 1.299.000 TL

Jimny fiyatları - Haziran 2023

Suzuki Jimny

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 Allgrip 4AT GLX, Benzinli Tek Renkli, Otomatik 1.359.000 TL
1.5 Allgrip 4AT GLX, Benzinli Çok Renkli, Otomatik 1.369.000 TL
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