4 yıl batarya sağlığının %80'in altına düşmeyeceği garantisi verilen orta seviye telefon vivo T3x duyuruldu.

Çinli teknoloji devi vivo, orta segmentteki en rekabetçi modellerden biri olması beklenen vivo T3x modelini duyurdu. Seviyesinde göre şık diyebileceğimiz bir tasarım ile gelen akıllı telefonun en öne çıkan özelliği ise "6.000 mAh bataryaya sahip en ince telefon" olması. Evet, bu telefonu kullananlar "Şarjım bitti" sözünü çoğu kişiye göre daha az kullanacaklar.

Qualcomm'un orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 6 Gen 1'den güç alan akıllı telefon, 6,72 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlükte 120Hz yenileme hızı sunan bu ekranın belki de tek kötü yanı OLED yerine LCD panele sahip olması. Bu arada cihazda 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunduğunu da söyleyelim.

Karşınızda vivo T3x

Hemen yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere vivo T3x'te ikili kamera kurulumu var. Özellikle siyah renk seçeneğindeki altın renkli kamera çerçevesinin şık durduğunu söyleyebiliriz. Bu kamera kurulumu, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP'lik ana kameraya ek olarak 2 MP'lik bir derinlik sensörüne sahip.

vivo T3x özellikleri

Ekran 6,72 inç Full HD+ 120Hz LCD İşlemci Snapdragon 6 Gen 1 RAM 4/8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 6.000 mAh, 44W hızlı şarj İşletim Sistemi Funtouch OS 14, Android 14

vivo T3x fiyatı