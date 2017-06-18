Bitcoin’in Değeri 10 Sene Sonra Nasıl Olacak?

Değeri her geçtiğimiz gün artan, teknoloji çağının para birimi olarak bilinen Bitcoin, şimdiye kadar yaptığınız en iyi yatırımlardan biri olabilir.

İnternet ortamında yapılan tehlikeli ve güvensiz anlaşmalar artık geride kaldı. Şimdi ise iş adamlarının ve yatırımcıların ortak tercihi Bitcoin'in değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Daha önceki haberimizde, "Bitcoin'deki ilk yatırımcılar, bu para birimine devam etselerdi çok fayda sağlayacaklardı. 22 Mayıs 2010'da 100 dolarlık Bitcoin satın alanların şimdi 72,9 milyon dolar civarında paraları bulunacaktı" diye bahsetmiştik. Şu anda bitcoinlerin 2,200 dolardan 100,000 dolara kadar yükselebileceği konuşuluyor. CNBC, şirketin kar marjının ise yüzde 3,483 oranında arttığını söylüyor.

Bu çarpıcı tahmin, Bitcoin'in yükselişini doğru bir şekilde öngören bir analistten geldi. Kay-Van-Petersen, Saxo Bank'ın 'Acımasız Öngörüler' olarak adlandırılan raporunda, bitcoinler'in değerinin 2017'de 2,000 doları bulacağını söylemişti. Şimdi ise daha da yükseleceğini savunuyor.

Bir telefon görüşmesinde CNBC ile konuşan Van-Petersen şunları söyledi:

Bu kesinlikle bir saçmalık değil, sanal para birimleri çok kullanılıyor. İki veya üç olmak üzere ana gruplar ortaya çıkacak ve Bitcoin de bu gruplardan birine dahil olacak. Bunun nedeni ise dünya geneli ölçeği ve bu sektöre öncülük etmesi.

Anlatılanlara göre Bitcoin'in değeri artmaya devam edecek. Eğer bir yatırım düşünceniz varsa, Bitcoin'in değeri daha da yükselmeden, belki de şimdi yatırım yapmanın tam sırasıdır.