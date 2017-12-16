Dünyanın İsimlendirilmiş En Büyük Sayısı: Googolplexianth

Googolplexianth, yalnızca bir rakamının arkasına eklenmiş sıfırlardanlardan oluşuyor. Peki, sizce kaç adet sıfır bulunuyor?

Googolplexianth sayısına geçmeden önce isterseniz Google’a ilham kaynağı olmuş Googol sayısı ile başlayalım; 10 üzeri 10’un üzeri 10 veya 10 üzeri 100 olarak tanımlayabileceğimiz sayıyı daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse 1’in yanına eklenmiş 100 adet sıfır diyebiliriz. Matematik alanında Ramsey teorisi cevap kısmında üst sınır olarak ortaya çıkan muazzam bir sayı olan Graham sayısını da unutmamak gerek. Graham sayısı Googol Plex’ten daha büyüktür ve Guinness rekorlar kitabına en yüksek matematiksel ifade olarak girmiştir.

Tekrar Googol’a dönecek olursak bu sayının ismini matematikçi Edward Kasner’in o zamanlar 9 yaşında olan yeğeni koydu. Googol’dan daha büyük bir sayı ise Googolplex; bu sayıyı da 10 üzeri Googol olarak tanımlayabiliriz. Kısaca 1’in yanında bin adet sıfır bulunuyor. Sayının büyüklüğünü ölçeklendirmek gerekirse; Evrendeki gözlemlenebilir parçacık sayısı 10 üzeri 77 ile 82 arasında ve GoogolPlex daha büyük çünkü 10 üzeri 100 rakamına denk geliyor.

GoogolPlexian ise 10 üzeri GoogolPlex anlamına geliyor, özetle az önce bahsettiğimiz o kocaman sayıdan da çok daha büyük. Son olarak gelelim onur konuğumuza Googolplexianth için 1 rakamı yanına gelen yüzbin adet sıfırdan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Tartışmalara göre bazı insanlar Googolplexianth sayısının uydurma olduğunu ve arka arkaya yazılan rakamlardan bir farkı olmamasına dayanarak en büyük sayının Graham sayısı olduğunu iddia ediyor, ancak argümanlarında iki tarafında haklı olduğu düşünülürse bu tartışma uzun bir süre devam edecek. Unutmadan; sonsuz ile kıyasladığımızda bütün bu sayıların 0 dan farkı yok, aynı şekilde evrenin boyutunu bizlerin yaşam alanına oranladığımızda da olduğu gibi.