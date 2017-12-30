Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bitcoin ile ilgili bir yasal düzenleme olmayacağını duyurdu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Zeybekçi, "Dünyada kripto paralar, para niyetiyle kullanılan değerler, baktığımız zaman tekraren söylüyorum, bir zamanlar Türkiye'de saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak en son birileri mutlu oluyordu ama çok üzülen insan oluyordu. (Bitcoin) Bu zaman zaman ortaya çıkan bizim şahit olduğumuz saadet zincirlerinin benzeridir. Bunun global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir." dedi.

Zeybekci, vatandaşların bu konuda mağdur olabileceğine işaret ederek, şu uyarıları dile getirdi:

"Vatandaşlarımız uzak dursunlar, maceraya fazla hevesli olmasınlar. Ülkeye veya ekonomiye ait para değil. Bu sadece bir yazılım ortamında, koordine edilmiş şifrelerle güç bulan sanal para birimi olduğu iddia edilen varlık. Üzerindeki her türlü değer sanaldır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olmayacak. Türkiye'de yakından takip ediyoruz. Burada büyük mağduriyet ve dolandırıcılıkların da olmaması yönünde takip ediyoruz."

Bakan Zeybekci, belirlenen asgari ücretin geçen seneye göre yüzde 14,7 oranında net artışı içerdiğini ifade ederek, "Bu konu da hayırlı olsun diyorum. Gönül ister ki bu çok farklı olsun ama şunun da altını çizerek söylemek istiyorum, dünyada bizim gruplarımızda yani OECD, G20 ve dünyanın gelişmiş ülkeleri, dünyanın önde gelen ilk 100-200 ülkesi arasında asgari ücret, yani kişi başına düşen milli gelire göre en yüksek asgari ücreti ödeyebilen ülke Türkiye'dir. Bu şekilde değerlendirmek lazım." vurgusu yaptı.