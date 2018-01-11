Geçtiğimiz haftanın başına kadar müthiş bir yükseliş kaydeden ve 3,60 dolara kadar artış gösteren Ripple’ın 1 haftada erimesine yol açan şey, milyarlarca dolarlık bir dava.

Son dönemin popüler kripto para birimlerinden XRP’nin ana şirketi olan Ripple’ın, bazı finansal kuruluşlara blockchain teknolojisi anlamında destek veren R3’le arasındaki dava başladı. Yaklaşık 5 milyar XRP değerinde dava, Facebook’un kurucusu Zuckerberg ve Winkelvoss kardeşler arasındaki davayı hatırlatıyor.

Davanın oluşmasına sebep olan durum, Ripple’ın eski CEO’su Chris Larsen’le R3’ün CEO’su David Rutter’in 2016 yazında yapmış oldukları bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre R3, Ripple’a her türlü desteği sağlayacak ve bunun karşılığında 5 milyar XRP alacaktı. Anlaşmanın yapıldığı sırada XRP’nin değeri 0,0085 dolar civarındaydı.

Anlaşmanın feshini isteyen Ripple’ın yeni CEO’su Brad Garlinghouse, buna sebep olarak R3’ün CEO’sunun Ripple’a bir bankayla anlaşma yapmasına yardımcı olmaması. Ripple, bu fesih işleminin yanı sıra R3’e yüklü miktarda bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor. R3 ise Ripple’ın amiyane tabirle yan çizdiğini, kripto para biriminin artan değeri sebebiyle 5 milyar XRP’yi vermek istememelerini öne sürüyor.

Şu an bu davadaki en merak edilen konu, R3’ün Ripple’ın da söylediği gibi anlaşmadaki maddeyi suistimal edip etmediği. İnternet ve kripto para tarihinde önemli bir olay olarak hatırlanacak olan bu davanın, XRP’nin bir hafta içinde birim değerinin çakılmasına sebep olduğu belirtiliyor. Bakalım bu dava ve sonrasında yaşanacak olanlar, XRP’nin değerinde nasıl bir değişime sebep olacak.