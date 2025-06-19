Fransa hükûmeti, 1998 ila 2019 yılları arasında üretilmiş olan Citroen C3 ve DS3'lerin trafikten çekilmesini istedi. Peki aynı model yılına sahip olan Türkiye'deki otomobillerin akıbeti ne olacak?

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, 1998 ila 2019 yılları arasında üretilmiş olan tüm Citroen C3 (ve DS3) otomobillerin tamamının trafikten çekilmesini istedi. Yapılan açıklama, Türkiye'de de çok popüler olan otomobile sahip olan vatandaşların kafasını karıştırdı. Peki Citroen C3 kanadında neler oluyor? Fransa hükûmeti, Citroen C3'leri neden trafikten çekmek istiyor? Türkiye'deki durum ne?

Yaşanan olayların nedeni, aslında Citroen'in kendisi değil. Fransa'nın böyle bir talepte bulunmasının nedeni, bundan yıllar önce iflas etmiş olan Japonya merkezli hava yastığı üreticisi Takata. Takata'nın arızalı hava yastığı modellerinin bugün bile ölümlü kazalara yol açması, Fransa hükûmetini çaresiz bırakmış gibi görünüyor.

Gelin Takata meselesine yakından bakalım

Takata, bir zamanlar dünyanın en büyük hava yastığı üreticilerinden bir tanesiydi. Citroen gibi firmalar, hava yastıklarını bu firmadan satın alıyordu. Ancak Takata'nın ürettiği hava yastıklarında, çok önemli bir sorun tespit edildi. Öyle ki hava yastığı şişiricileri düzgün çalışmıyor, bazı hava yastıkları kaza anında patlıyordu. İşte bu patlama anında çevreye saçılan metal parçalar, sürücü ve beraberindeki yolcuların yaralanmalarına, hatta hayatlarını kaybetmelerine yol açıyordu.

Takata'nın hava yastığı skandalına ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz:

Hava yastıkları kaynaklı kazaların çoğalması, Takata'yı geri dönülmeyen bir yola soktu. Hatta şirket, bu olayın üstesinden gelemeyince iflas başvurusu yaptı. O dönem yapılan açıklamalarda, küresel çapta 125 milyon adet otomobil için geri çağırma programı yapılması gerektiği açıklanmıştı. İşte Takata'nın hava yastıklarının bugün bile ölümlere yol açıyor olması, Fransa hükûmetine başka bir çözüm yolu bırakmadı.

Son trafik kazasında 1 kişi öldü!

Fransa'dan gelen haberlere göre daha bu ayın başında bir trafik kazasına karışan Citroen C3'ün sürücüsü hayatını kaybetti. Aynı arabada bulunan bir yolcu ise hava yastığı yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Fransa da bu meselenin gündemden düşmesini sağlayabilmek için böyle bir karar almış durumda.

Peki ya Türkiye'deki Citroen C3 sahipleri ne yapacak?

Yaptığımız araştırmalarda, Citroen'in çatı şirketi Stellantis Türkiye'nin bu meseleden kaynaklı geri çağırma programı başlattığı bilgisine ulaştık. Geçtiğimiz yılın sonlarında başlatılan geri çağırma programı kapsamında 2009 ila 2016 yılları arasında Türkiye'de satılmış olan Citroen C3 ile DS3 modellerinin incelenmesi gerekiyor. Ancak 1998 ila 2009 yılları arasında üretilmiş olan otomobiller için nasıl bir uygulama yapılacağı hakkında herhangi bir açıklama yok. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımız, 08503992256 numarası üzerinden Citroen'e ulaşabilirler.

Not: 08503992256 numarasını aradığımız zaman kimseye ulaşamadık. Telesekreter, kaydımızın alındığını ve tarafımıza dönüş yapılacağını söyledi. Geri dönüş yapılması hâlinde bu içeriği yeniden güncelleyeceğiz. Ayrıca 2009 yılından önce üretilmiş olan Citroen C3 ve DS3'lerle ilgili de bilgi edinmeye çalışacağız.