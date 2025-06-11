Chery, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni elektrikli otomobili "QQ Domi"yi tanıttı. Küçük bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan QQ Domi, aşırı uygun fiyatına rağmen fena sayılmayan özellikler vadediyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli otomobil şirketi Chery'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "QQ Domi" olarak isimlendirdiği yeni bir elektrikli otomobil tanıttı. Leapmotor T03'ü andıran otomobil, aşırı uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Chery QQ Domi'nin özelliklerine bakalım.

Chery'nin yeni elektrikli otomobili, 3.720 mm uzunluk, 1.700 mm genişlik ve 1.608 mm yükseklik değerine sahip. Kibar bir tasarıma sahip olan QQ Domi, gövdeye gömülü kapı kolları gibi nispeten premium tasarım özelliklerini bünyesinde taşıyor. LED'lerle desteklenen aydınlatmalara ev sahipliği yapan otomobil, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek şekilde dizayn edildi.

Karşınızda Chery QQ Domi!

Chery QQ Domi'nin iç tasarımı ise oldukça modern. 7 inç boyutunda tam dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobil, 10.25 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Ses tanıma, arka park sensörü ve geri görüş kamerası gibi özellikleri olan otomobil, acemiler için de işleri kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Chery'nin yeni elektrikli otomobilinin 40 kW gücünde bir elektrik motoru bulunuyor. Bu elektrik motoru, 28,5 kWh ve 39,33 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği ile eşleştirildi. Bu bataryaların menzilleri ise sırasıyla 305 kilometre ve 405 kilometre olarak açıklandı. Chery QQ Domi'nin bataryası, 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

Haberimizin başında, Chery QQ Domi'nin aşırı uygun fiyatlı olduğundan bahsetmiştik. Bu elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı, sadece 8.300 dolar. Daha büyük bataryaya sahip versiyonun fiyatı ise 9.700 dolar olarak açıklandı. Chery, yeni otomobilinin Çin dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.