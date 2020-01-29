Yeni Tasarımıyla Göz Dolduran 2020 Model Seat Leon Duyuruldu

2020 model Leon'u tüketicilere tanıtan Seat, aracın iç ve dış tasarımını genel hatlarıyla değiştirmiş ve modernleştirmiş durumda. Farklı motor seçeneklerine sahip olan yeni nesil Leon'un hem içten yanmalı hem de hibrit yakıt desteğinin olması ise en büyük artılarından biri.

İspanya merkezli otomobil devi Seat, uzunca bir süredir çeşitli ipuçları verdiği yeni Leon modelini tanıttı. Şirket, yeniden tasarladığı ve oldukça şık görünen yeni modeliyle tüketicilerin ilgisini çekecekmiş gibi görünürken yeni nesil Leon, sahip olduğu teknolojilerle de göz dolduruyor. Türkiye'de de fazlasıyla ilgi gören Leon, ilerleyen dönemlerde adından sıklıkla söz ettirebilir.

Seat'ın dünya genelinde en çok satılan modelinin Leon olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun farkında olan şirket, daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için Leon'un iki farklı versiyonunu oluşturmuş durumda. Seat, düzenlediği etkinlik kapsamında hem hatcback hem de station wagon Leon versiyonlarını gösterdi.

Karşınızda 2020 Model Seat Leon

Seat Leon'un önceki nesilleri, fazlasıyla keskin hatlara sahipti. 2020 model Leon'a baktığımızda da aynı sertliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu tasarım değişikliğin sadece görünümü iyileştirmekle sınırlı kaldığını söylemek yanlış olur. Çünkü yeni nesil Leon, tasarımı rüzgar direncini yüzde 8 azaltmış durumda. Böylelikle Leon'un artık daha verimli bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.

5 kapılı Seat Leon hatchback, önceki nesil Leon'a göre biraz daha uzun. Ancak Seat mühendisleri, Leon'un boyunu uzatırken genişliğini daraltmışlar ve yüksekliğini de azaltmışlar. Yeni Leon'un aks mesafesi de önceki nesle göre biraz daha artırılmış durumda. Benzer bir çalışmayı station wagonda da yapan Seat ekibi, station wagon Leon'un boyunu uzatmış ve aks mesafesini artırmış ancak genişliği ve yüksekliği azaltmış.

Seat, genel görünümünü tamamen değiştirdiği yeni nesil Leon'un iç tasarımında da büyük değişiklikler yapmış. Seat tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Leon, daha geniş bir iç hacim ve daha fazla teknoloji sunuyor. Dilerseniz şimdi de Seat Leon'un iç dizaynında göze çarpan detaylara yakından bakalım.

Keskin tasarım anlayışının içeride de görüldüğü yeni Leon'da iki farklı ekran olduğu görülüyor. Yapılan açıklamalara göre dijital ve özelleştirilebilir gösterge paneli 10.25 inç, multimedya paneli ise 10 inç boyutunda. Yetkililer, düşük paket Leon'larda multimedya ekranının 8.25 inç olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca yeni Leon'un multimedya ekranı hem Android Auto hem de Apple CarPlay destekli "Full Link" isimli bir yazılıma sahip.

Seat Leon'un iç tasarımındaki teknolojik yenilikler bunlarla sınırlı değil. Öyle ki; yeni nesil Leon, akıllı telefonlarınızı şarj edebileceğiniz kablosuz şarj desteğine de sahip. Ayrıca aracın iç tasarımında kullanılan LED'ler, araç içerisinde şık bir ambiyans oluşturuyor. Işıklandırma demişken; Leon'un ön ve arka farlarının tamamen LED olmasını isterseniz, bunu ek paket aracılığıyla satın alabilirsiniz.

Yeni nesil Leon'un motor seçenekleri ise şöyle

90 veya 110 beygir gücünde 3 silindirli 1.0 TSI (benzinli)

(benzinli) 130 veya 150 beygir gücünde 1.5 TSI (benzinli)

(benzinli) 190 beygir gücünde 2.0 TSI (benzinli)

(benzinli) 115 veya 150 beygir gücünde 2.0 TDI (dizel)

(dizel) 130 beygir gücünde 1.5 TGI (CNG olarak isimlendirilen, sıkıştırılmış doğalgaz kullanan versiyon sadece bazı ülkelerde satın alınabilecek.)

Otomobil sektörü, son dönemlerde büyük bir değişimin içerisinde. İçten yanmalı motorlar, yerini elektrik motorlarına ya da hibrit motor teknolojilerine bırakıyor. Bu değişim, tüm otomobil üreticilerini doğrudan etkilediği gibi Seat'ı da etkilemiş ve şirket, yeni nesil Leon'un bazı motor seçeneklerine opsiyonel olarak hibrit desteği eklemiş.

Yapılan açıklamalara göre yeni nesil Leon'un 110 beygir 1.0 TSI ve 150 beygir 1.5 TSI motor seçeneği, istenildiği takdirde hafif hibrit teknolojisine de sahip olabiliyor. Böylelikle tüketiciler, belli bir mesafeyi elektrik motoruyla katederek yakıt tasarrufu sağlayabiliyorlar. Ayrıca düz vitesli motor seçenekleri, hibrit motor teknolojisiyle otomatik hale geliyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Seat Leon, önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülmüş olacak. Bizler de böylelikle, yeni nesil Leon'un fiyatını öğrenme imkanı yakalamış olacağız. Ayrıca son olarak, Leon'un yüksek performans ailesi olan "Cupra" versiyonlarının da ilerleyen dönemlerde tanıtılacağını belirtelim.