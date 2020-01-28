Lüks araç piyasasının en popüler araçlarından olan Mercedes AMG G63, sanatçılar, kuyumcular ve zanaatkarlar tarafından eşsiz bir tasarıma kavuşturuldu. 19. yy çizgileriyle yeniden tasarlanan Mercedes G63 Steampunk Edition, tasarımları ile kendilerine hayran bırakıyorlar.

Otomobil üreticileri, yeni ürettikleri araçların kabinlerinde bol miktarda plastik ve diğer ucuz malzemeleri kullanma eğilimindeler. Bu eğilim, görece pahalı olan araçlarda bile göze çarpabiliyor. Bu gerçeği göz önünde bulunduran Carlex Design’ın kurucusu Damian Skotnicki, arabaların ustalar tarafından elle yapıldığı dönemi baz alan bir Mercedes AMG G63 tasarımı yaratmak istedi.

Skotnicki’nin bu fikri doğrultusunda önemli çalışmalar yapıldı ve G63 Steampunk Edition ortaya çıktı. Carlex Design tarafından yeniden tasarlanan Mercedes AMG G63, tamamen 19.yy tasarım çizgilerine kavuştu.

"Keşke benim olsa" dedirten tasarımıyla Mercedes AMG G63

Steampunk olarak isimlendirilen akım, 19. yüzyılın buharla çalışan makinelerinden esinlenen bir bilim kurgu türüdür. G63 Steampunk Edition hakkında açıklama yapan Carlex Design kurucusu Skotnicki, “G63 Steampunk Edition, mücevher, el sanatları ve fantezi sanatından etkilenen koleksiyoncular için mükemmel bir seçim. Gördüğünüz araba, en son G63 AMG modeline göre yapılmış 10 benzersiz araçtan biri” dedi.

G serisine dayanan diğer özel tasarımların aksine Carlex Design, aracın dış görünüşünde parçaları, daha modern parçalarla değiştirmedi. Tasarım şirketi, bunun yerine geçmişten çizgilerle aracı yeniden tasarladı. Aracın orijinal jantları 22 inç bakır renkli jantlarla, çatısı ise bakır bir tasarım ile değiştirildi.

G63 Steampunk Edition’ın çatısında kullanılan tasarım, bakır işleme uzmanları tarafından hazırlandı. Hazırlanan tasarım, kuyumcular ve tasarımcılarla beraber aracın çatısına uygulandı. Ortaya çıkan araç çatısı, bir sanat eseri olmaktan başka bir şekilde tanımlanamaz.

Aracın dış kısmında yapılan değişikliklerin yanında iç kısmında da steampunk akımına uygun değişiklikler yapıldı. Aracın iç kısmı bakır ve pembe renklerinde kaplama malzemeleri ile yeniden tasarlandı. Aracın yeniden tasarlanan iç kısmında neredeyse hiç plastik kullanılmadı. Arabanın zemininde ceviz ağacı kullanırken, detaylarda da deri kaplama kullanıldı.

Özel tasarım Mercedes AMG G63'ün sahibi olacak 10 kişi, araçla beraber altın amblemli bir deri kaplı kitabın da sahibi olacak. Bu kitapta, G63’ün nasıl steampunk tarzı ile sanat eserine dönüştürüldüğü anlatılacak. Araç sahipleri kitabın yanında sanatçılar tarafından üretilen bir kaligraflı sicil, koleksiyoncuya özel bir mektup ve koleksiyoncu plakasına da sahip olacaklar.