Birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen yeni Volkswagen T-Roc, test edilirken görüntülendi. Yeni T-Roc, eskisine kıyasla daha uzun ve daha geniş olacak.

Volkswagen, Türkiye'de de çok sevilen crossover modeli T-Roc'u yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; büyük bir makyaj yenilemesi alması beklenen T-Roc, büyük olasılıkla birkaç ay içerisinde resmen tanıtılacak.

Peki bu otomobil nasıl görünecek? İşte casus kameralar, bize bu sorunun cevabını verdi. Test edilirken görüntülenen bir T-Roc'un tasarımı, büyük oranda gün yüzüne çıkmış durumda.

Volkswagen T-Roc'un tasarımı böyle olacak:

Yukarıdaki fotoğraf, yenilnene T-Roc'un bugüne kadarki en net görüntülerinden biri. Ancak burada önemli detaylar var. Mesela aracın ızgarasında standart Volkswagen tasarımını görüyoruz. Ancak farlara kadar uzanan bu alan, bir şaşırtmacadan ibaret. Volkswagen'in yenilenen crossover modelinde bir ışık barı bizleri bekliyor olacak. Aracın alt tamponu ise bal peteği tasarımına ev sahipliği yapacak.

Volkswagen, ön kısımda yaptığı şaşırtmacayı arka kısımda da yapmaya çalışmış. Mesela bu görüntüde iki parça aydınlatma görüyoruz. Ancak gerçek T-Roc, bir ışık barına ev sahipliği yapan tek parça arka aydınlatma tasarımına ev sahipliği yapacak.

Test aşamasında görüntülenen Volkswagen T-Roc'un ortaya koyduğu daha somut bilgiler var. Bunlardan ilki, tavanın biraz daha düzleşmiş olması. Ayrıca C sütununda da daha az kavis göreceğiz. Öte yandan; crossover'ın ölçüleri de değişecek. Yeni T-Roc, eskisinden hem daha geniş hem daha uzun olacak.