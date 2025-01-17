Volkswagen'in bu yıl tanıtması beklenen ikinci nesil T-Roc modelinin görüntüleri sızdırıldı. Araç, çok daha modern bir görünüm kazanacak gibi görünüyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, bir süredir sevilen crossover modeli T-Roc'un yeni versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Piyasaya sürüldüğünden beri çok büyük değişimler görmeyen T-Roc'un ikinci nesli, çok büyük değişimlere ev sahipliği yapacak.

Volkswagen'in kendi bilgi-eğlence ekranını kurcalayan meraklılar, yaklaşmakta olan T-Roc'un tasarımı ortaya çıkarmayı başardılar. Paylaşılan görüntüler, aracın silüetinin tamamen değişeceğini ve Volkswagen'in yeni nesil tasarım dilini benimseyeceğini gözler önüne seriyor.

Yenilenen Volkswagen T-Roc, işte böyle görünecek

Paylaşılan görüntüler, sevilen crossover'ın biraz ID., biraz da Tiguan'a benzerlik göstereceğini ortaya koyuyor. Aracın ön kısmında yeni bir ışık barı bizleri bekliyor olacak. Ayrıca ızgara kısmında da büyük değişimler yaşanacak.

Yan kısımdan baktığımızda ise aracın T-Roc olduğunu anlayacağız. Fakat burada yeni jant tasarımları gözden kaçmayacak bir tasarım detayı olacak.

Aracın arka kısmında da yeni bir tasarım diliyle karşılaşacağız. Bu bağlamda; artık daha modern görünecek olan T-Roc, bir ışık barına ev sahipliği yapacak.

Yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen Volkswagen T-Roc'un 2026 model olarak lanse edileceği düşünülüyor. Eğer bu doğru olursa ikinci nesil T-Roc isteyen tüketicilerin daha uzun bir süre beklemeleri gerekecektir.