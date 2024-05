700 farklı oyunun arkasındaki beyin Reiner Knizia kim? Hangi oyunları tasarladı?

Reiner Knizia, yüzlerce oyun tasarlayarak hayatı boyunca pek çok ödüle layık görüldü. Tasarladığı oyunlar; masalarda, telefonlarda, Xbox'larda oynanmaya devam ediyor.

Kariyerine bir matematikçi olarak başlayan bu adamın kendini masa oyunu sektörünü yönlendiren biri olarak bulduğu serüvenine daha yakından bakalım.

Oyun tasarımına merakı küçük yaşlardan itibaren vardı.

Reiner Knizia, 1957 yılında Almanya’da doğdu. Çocukluğundan beri oyun tasarlamaya merakı vardı fakat bunun bir kariyere dönüşeceğini kim bilebilirdi ki? Hedefi, matematik okumak ve öğretmekti. Hatta bu alanda doktorası da vardı.

Ancak akademik kariyeri dışında bambaşka bir hayatı daha vardı. 1990’lı yılların ortasında tam zamanlı bir oyun tasarımcısına dönüşmüştü. Tüm zamanların en üretken masa oyunu tasarımcılarından biri olmuştu ve 700’e yakın kutu oyunu tasarlamıştı.

30 yıllık kariyerinde inanılmaz başarılar elde etti.

Yayımladığı oyunların sayısını düşündüğümüzde, her ay en az 1 tane oyun ortaya çıkardığını söyleyebiliriz! Üstelik bu oyunların tasarımları da gayet başarılıydı.

Mesela yalnızca Yüzüklerin Efendisi oyunu, 1 milyondan fazla sattı. Ayrıca oyunları, 20’den fazla dile çevrilerek dünyanın her yerinde ilgi gördü. Masa oyunu tasarımı alanında neredeyse her ödülün sahibi oldu.

“Bazen emekleri çöpe atmak gerek.”

Kart oyunlarından tutun RPG (role-play game)’ye kadar uzanan oyun tasarımlarının en büyük özelliklerinden biri ise basit kurallara dayanması ve soyut bir his yaratması. Bunlara ek olarak Knizia’nın matematik geçmişi olduğundan tasarım konusunda çok daha şanslı ama onun söylediğine göre bu yaptığı bir bilim değil, sanat.

Ayrıca yapılacak en önemli şeyin gözleri açık tutup fikir hakkında eleştirel olmak, işe yaramayacak gibi görünüyorsa emekleri çöpe atabilmek ve zaman kaybetmeden yeni bir fikre geçmek olduğunu söylüyor.

Gelişen teknolojiye de ayak uydurdu.

Lost Cities adlı oyunu, Xbox 360’a uyarlandı. Nintendo DS’te ise Brainbenders yer aldı. Bunların yanı sıra Ra, Battle Line, Kingdoms, Medici, Through the Desert, Samurai, Robot Master, Dice Monster, Tigris and Euphrates gibi oyunları iPhone’a uyarlandı.

Elbette burada şimdiye dek yayımladığı tüm oyunları ve hangi dijital ortamlara uyarlandığını sayamayız ancak kart oyunlarını, çocuk oyunlarını ve RPG’yi kapsayan 700 farklı oyunun beyni olarak oyun sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

