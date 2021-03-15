Volkswagen'in hem Türkiye hem de Avrupa'daki en popüler modellerinden biri olan Golf'ün en yeni nesil 8. nesil Golf, Türkiye'de satışa sunuldu.

İlk kez, günümüzden 47 yıl önce yine bir mart ayında üretim bandından inerek otomobil tutkunlarının karşısına çıkan Volkswagen Golf, 8. nesil modeliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Bir önceki nesle kıyasla çok daha dijital ve akıllı bir otomobil olarak karşımıza çıkan 2021 Volkswagen Golf, segmentinin öncüleri arasında yer almaya devam ediyor.

8. nesil Golf, Türkiye’de benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motor seçenekleri ile satışa sunuldu. 110 beygir gücünde üç silindirli TSI ve eTSI motor seçeneklerinin yanı sıra 150 beygir gücünde bir eTSI motor seçeneğine de sahip olan yeni Volkswagen Golf, başlangıç fiyatıyla ise ne yazık ki her bütçeye hitap etmiyor.

8. nesil Volkswagen Golf, çok daha dijital ve akıllı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor

Genel anlamda baktığımızda Volkswagen mühendislerinin alışık olduğumuz kompakt hatchback tasarımını koruduğunu görüyoruz. Bununla birlikte yeni ön ve arka tampon, radyatör ızgarası, dört çizgili kaput ve C sütununa kadar devam eden omuz çizgisi, 8. nesil Golf’ü bugüne kadarki aerodinamik açıdan en başarılı Golf haline getiriyor.

İç mekan tasarımını da güncelleyen yeni Golf, çok daha sezgisel ve pratik bir kullanım sunuyor. Sürücü için 10 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranına yer veren yeni Golf, medya ve navigasyon gibi işlemler için ise 8,25 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranına sahip. Ayrıca far, klima, radyo kontrolleri için de dokunmatik butonlar ve “slider”lar da bulunuyor.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 8. nesil Volkswagen Golf, çok daha akıllı ve dijital bir otomobil. Peki 7 ileri DSG şanzıman ile gelen 8. nesil Golf’ün fiyatı ne kadar? Yapılan resmi açıklamalara göre Türkiye’deki Golf hayranları, en yeni Volkswagen Golf için en az 223.500 TL’lik fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.