2. nesil Volkswagen Caddy, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu teknolojik donanımlarla dikkat çekerken bir yandan da binek otomobilleri aratmıyor. Konfor konusunda Volkswagen Tiguan'la bile yarışabilecek yeni Caddy'nin sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesini sizlerle paylaştık.

Volkswagen, tamamen yenilediği 2. nesil Caddy model aracı ile birlikte ticari sınıfa yeni bir boyut getirdi. Hem tasarım hem de donanım olarak binek otomobilleri aratmayan yeni Volkswagen Caddy, boyut olarak da bir hayli büyümüş durumda.

Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanıma sahip Caddy’nin şu anda 2.0 litrelik olmak üzere tek motor seçeneği bulunuyor. MQB platformu üzerinde inşa edilen ilk ticari araç niteliğini taşıyan Caddy’nin sahip olduğu özellikleri ve fiyat listesini daha yakından incelemek istedik.

Hafif ticari araçtan son derece uzak bir tasarım

Volkswagen’in ID serisi ile birlikte başlattığı yeni tasarım dili diğer modellere de yavaş yavaş uygulanmaya başlandı ve Caddy de bu değişimin bir parçası oldu.

Gövde ile tamamen aynı renklere sahip olan tampon yenilenen Caddy’e gerçekten de büyük bir değişiklik yaratmış. Siyah ya da koyu renkli tampon, bugüne kadar neredeyse her otomobilde gördüğümüz bir tasarımdı ancak Caddy ile birlikte bu algı yıkılmış ve ortaya beğenip beğenmediğimize emin olamadığımız bir görüntü ortaya çıkmış.

Yeni Volkswagen Caddy, tamamen LED far grubuna sahip ve normalde tamponun alt kısmında görmeye alışkın olduğumuz sis farları da bu LED far grubunun içerisine entegre edilmiş durumda.

Volkswagen Caddy yeni tasarımıyla sadece hafif ticari araç olmadığını açık bir şekilde belirtiyor. Birbirinden canlı renk seçenekleri, hem dış hem de iç tasarımda kullanılan modern detaylar, Caddy’nin bir aile arabası da olabileceğini kanıtlıyor.

Tasarım açısından konuşmak gerekirse, gümüş renkte kullanılan tavan ve pencere çıtaları, tavan rayları, arka bagaj kapağında cam üzerine uygulanan yenilenen Volkswagen logosu arabaya hem klas bir hava katmış, hem de Caddy’nin ticari araç çizgisinden uzaklaşmasına olanak sağlamış.

İç tasarım: Panoramik cam tavanlı ticari araç olur mu?

Volkswagen Caddy’nin iç tasarımında yer verilen detayların son derece iddialı olduğunu ve markanın çok yönlü kullanım hedefinin iç kabinde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Alcantra - deri karışımı koltuk döşemeleri, Caddy’i ticari araç sınıfında çıkarıp konfor kulvarında Tiguan gibi üst model araçların yanına taşıyor gibi duruyor. Tabii bu koltuk döşemeleri sadece Style donanım paketinde geliyor.

Volkswagen sadece sürücüyü değil yolcuları da düşünmüş ve arka tarafta 2 adet Type-C girişi ile birlikte 230 Volt gücünde soket yerleştirmiş. Ağırlığa dayanıklı arka yolcu tepsileri de konforu destekleyen detaylardan olmuş.

Volkswagen Caddy’nin en şaşırtıcı özelliklerinden birisi panoramik cam tavana sahip olması diyebiliriz. Panoramik cam tavanın tek eksisi, güneşli sıcak havalarda camı kapatabilecek bir perdenin olmayışı. Ticari araçlarda görmeye hiç alışkın olmadığımız bu özellik, Life ve Style donanım paketlerinde opsiyonel olarak satılıyor. Dilerseniz Impression, Life ve Style donanım paketlerinin sunmuş olduğu ayrıcalıklara daha yakından bakalım.

Impression

Isıtmalı ve elektrikli yan aynalar

Çok fonksiyonlu, servotronik deri direksiyon (DSG şanzıman seçeneğinde vites kulakçıkları)

Şerit takip asistanı, Hız sınırlayıcı ve sabitleyici

Yorgunluk tespit sistemi

Şehir içi acil frenleme özelliği (Front assist)

Arka park sensörü

Elektromekanik park freni ve Auto Hold

Elektrikli çocuk kilidi

Life

“Vienna” 16 inç alaşım jantlar

Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar

Siyah tavan rayları

“Trialog” koltuk döşemesi

Katlanabilir bel destekli koltuklar

Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi (Air Care Climatronic)

Anahtarsız çalıştırma özelliği

Style

“Colombo” 17 inç alaşımlı jantlar

LED ön ve arka far grubu

Ön ızgarada, yanlarda ve arkada krom şeritler

Gümüş rengi tavan rayları

Dijital Gösterge Paneli

Çok fonksiyonlu deri direksiyon

Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi (Air Care Climatronic)

Anahtarsız giriş veçalıştırma özelliği

“ArtVelours Microfleece” koltuk döşemesi

230 V soket

Sürücü ve ön yolcu koltuklarında ısıtma

Isıtmalı ön cam

Teknolojik donanımlar

8.25 inç multimedya ekranı

Kablosuz şarj özelliği

10,25 inç dijital gösterge paneli

App Connect

Yeni Volkswagen Caddy’nin standart olarak sunduğu birçok teknolojik donanım bulunuyor. Impression donanım paketinde multimedya ekranı 6.25 inç, Life ve Style donanım paketlerinde ise 8.25 inç boyutunda sunuluyor. Caddy, hem akıllı telefonlar hem de tabletler için artık tüm binek araçlarda görmeye alışkın olduğumuz kablosuz şarj özelliği sunuyor. Dijital gösterge paneline ise sadece Life ve Style donanım paketlerinde sahip olunabiliyor.

Güvenlik önlemleri

Standart Otomatik start - stop Otomatik yanan farlar Hız sınırlayıcı ve sabitleyici Şerit takip asistanı Arka park sensörü Gündüz sürüş farları

Opsiyonel Adaptif hız sabitleme sistemi (Opsiyonel) Arka ve ön park sensörü Park asistanı Kör nokta algılama ve şerit değiştirme asistanı Acil frenleme sistemi (Front asist) Uzun far asistanı



Volkswagen Caddy’nin hem sürücüler hem de yolcular için sunduğu birçok güvenlik önlemi bulunuyor. Ancak Caddy’nin artık bir binek otomobil olarak kabul edileceğini göz önünde bulundurduğumuz zaman birçok modelde standart olarak görmeye alıştığımız şerit değiştirme asistanı ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi donanımların sadece en üst donanım paketinde yer alması bizce büyük bir dezavantaj olmuş.

Volkswagen Caddy motorları, performansı ve yakıt tüketimi

Yeni Volkswagen Caddy, ülkemizde 2.0 litrelik tek motor seçeneği ile sunuluyor. Manuel ve otomatik DSG olmak üzere 2 farklı vites seçeneği sunan Volkswagen, 2. nesil TDI motorları hakkında son derece iddialı.

2.0 TDI DSG şanzıman

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 120

Maksimum hız: 186 km

0-100 km hızlanma: 11,4 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,5 - 5,7

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,8 - 4,4 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 4,4 - 4,9 lt

2.0 TDI manuel şanzıman

Motor tipi: 4 silindir dizel

Beygir: 120

Maksimum hız: 187 km

0-100 km hızlanma: 11,2 saniye

Şehir içi yakıt tüketimi: 5,9 - 6,1

Şehir dışı yakıt tüketimi: 3,5 - 4,2 lt

Ortalama yakıt tüketimi: 4,2 - 4,9 lt

Doğrusunu söylemek gerekirse Volkswagen Caddy’nin 2.0 litrelik motoruyla bu denli az yakıt tüketimine sahip olması son derece başarılı olmuş. Caddy’i diğer rakipleri Rifter ile karşılaştırıdığımız zaman Rifter 3 farklı 1.5 Bluehdi motorları ile ortalama olarak 4,2 - 4,4 yakıt tüketimine sahip. Caddy’nin bi diğer rakibi Berlingo’ya baktığımız zamanda ise yine 1.5 litrelik Bluehdi motorlar, 100 kilometrede ortalama 4,3 - 4,4 yakıt tüketiyor.

Volkswagen Caddy fiyat listesi