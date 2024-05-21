Otomobil seven herkesin en az bir kere karşılaştığı bir modelden bahsedeceğiz bugün. Üretildiği 1997-2007 arasına damga vuran Alfa Romeo 156 hakkındaki gerçekler, bu içeriğimizin konusu.

Alfa Romeo’nun 10 yıl boyunca üretmeye devam ettiği 156 ile ilk kez 1997 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıştık. İlk çıktığı günden bu yana tasarımıyla hafızalara kazınan 156, 2002 ve 2003 yıllarında da makyajlandı.

O zaman lafı daha fazla uzatmadan Alfa Romeo 156 hakkındaki ilginç gerçeklerle sizi baş başa bırakalım ve bu İtalyan efsanesini daha yakından tanıyalım.

Aslında onu çok başka bir isimle tanıyacaktık...

Alfa 156'nın tasarım aşamasında, proje üzerinde çalışanlar araca "Giulietta" adını verdiler. Ancak bu isim, Alfa'nın diğer modellerinin isimlendirme düzeniyle çakışıyordu, bu yüzden firmanın yönetimi, diğer modellerin isimlendirilmesindeki geleneği sürdürerek 156 adını tercih etti. Daha sonra Alfa Romeo Giulietta ile 2010 yılında tanıştık. Yani neredeyse 156'ya Giulietta diyecekmişiz...

Hem kendisi hem de tasarımcısı ödül kazandı.

Dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan Alfa Romeo 156, tasarımıyla bir ikon hâline geldi. Otomobil, piyasaya sürüldüğü yıl olan 1997'de "Yılın Otomobili" ödülünü de kazandı. (Modeli tasarlayan Giugiaro’nun da 1999 yılında 'Yüzyılın Otomobil Tasarımcısı' ödülünü aldığını hatırlatalım.)

Gizlenmiş kapı kolları...

Alfa Romeo 156’nın en dikkat çeken tasarım özelliklerinden biri de arka kapı kollarının üst çerçeveye gizlenmiş olmasıydı. Bunun altında yatan amaç, arabanın daha akıcı bir görünüm kazanmasıydı. Yani Alfa Romeo bir sedan olmasına karşın sanki bir coupe gibi görünüyordu.

250 beygirlik bir spor modeli vardı.

Alfa Romeo 156’nın spor versiyonu 156 GTA, 2002 yılında hayatımıza girdi. Yüksek performanslı bu versiyon, 3.2 litre V6 motoruyla 250 beygirlik güç üretebiliyordu.

Satış başarısı, Alfa Romeo açısından çok önemliydi.

Alfa Romeo 156, piyasaya sürüldüğü 1997'den üretiminin sona erdiği 2007'ye kadar olan süreçte, dünya çapında yaklaşık 680 bin adet satıldı. Bu, Alfa Romeo için inanılmaz bir başarıydı ve markanın Avrupa’da ve global pazarda tutunmasını sağladı. Aynı zamanda yeni modeller için bir basamak görevi gördü.

Bizim unuttuğumuz ancak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aramızda Alfa Romeo 156 kullanmış kişiler de varsa görüşlerini yorumlara bekliyoruz :)

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