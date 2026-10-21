Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Coverzone Dönüştürücü Adaptör

Yurt dışı seyahatlerinde, aldığınız ithal teknolojik ürünlerde veya farklı priz tiplerine sahip otellerde şarj krizi yaşamamak için bu adaptör tam bir kurtarıcı. 150 ülke ile uyumlu olan adaptör, 13A ve 250V kapasitesiyle çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Kafa Lambası

Sensörlü yapısı sayesinde el hareketiyle kontrol edilebilen ürün, 6 farklı aydınlatma modu ve ayarlanabilir açısıyla ışığı ihtiyacınıza göre yönlendirmenizi sağlıyor. USB üzerinden şarj edilebilmesi ve suya dayanıklı tasarımı da açık hava aktivitelerinde işinizi kolaylaştırıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

HP M160 USB Kablolu Optik Gaming Mouse

HP M160, 3 milyon tıklama ömrüne sahip. Bununla birlikte mouse; 1000 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü ve RGB aydınlatması oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza da imkân tanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Lastik Tamir Kiti

Yolda lastiğiniz patladığında çekici ya da lastikçi aramakla uğraşmak istemiyorsanız Jouis Lastik Tamir Kiti bagajınızda bulundurmalık ürünlerden. Sette T kollu aparatlar, tamir fitilleri ve kauçuk solüsyon bulunuyor. Üstelik otomobilden motosiklete, SUV’dan bisiklete kadar farklı araçlarda kullanılabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

ROBEVE Tablet Standı

Telefon ya da tabletinizi sürekli elinizde tutmaktan sıkıldıysanız ROBEVE stant işinizi kolaylaştırabilir. 360 derece dönebilen yapısı sayesinde ekranı istediğiniz açıya çevirebilir, katlanabilir tasarımıyla kullanmadığınızda fazla yer kaplamadan kaldırabilirsiniz. Ürünü; video izlerken, görüntülü görüşmelerde veya çalışırken kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis El Feneri

Metal gövdesiyle dayanıklı bir yapıya sahip olan Jouis El Feneri, yüksek parlaklığı sayesinde karanlık alanları rahatça aydınlatabiliyor. Şarj edilebilir olması da sürekli pil değiştirme derdini ortadan kaldırıyor; kısacası evde, arabada veya kamp çantasında bulundurmalık ürünlerden.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dexmon Silecek

Aracınızı yıkadıktan sonra camın ya da kaportanın üzerinde kalan su damlalarıyla uğraşmak istemiyorsanız size bu silikon çekçeği önerebiliriz. Çizmez ve iz bırakmaz yapısı sayesinde hassas yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Kitap Okuma Işığı

Karanlık ortamlarda ya da başkalarının ışıktan rahatsız olabileceği durumlarda kullanabileceğiniz Jouis ışık, doğrudan kitap arasına giren ince bir tasarıma sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10 Parça Hassas Cımbız Seti

Hassas işler için kullanabileceğiniz cımbız seti, paslanmaz çelik yapısı ve antistatik, manyetik olmayan kaplamasıyla öne çıkıyor. Elektronik tamiri, lehimleme, telefon ve saat onarımı, takı işleri ve çeşitli el sanatlarında kullanılabilen sette farklı uçlara sahip 9 cımbızın yanı sıra çift taraflı metal bir aparat da bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jouis Evcil Hayvan Tüy Toplama ve Kaşıma Eldiveni

Jouis tüy toplama ve kaşıma eldiveni, kedi ve köpeklerin tüy bakımını daha kolay hâle getiriyor. Ürün, yumuşak silikon uçları sayesinde dökülen tüyleri toplarken patili dostunuzun kan dolaşımına da yardımcı oluyor. Ayrıca su geçirmez yapısı kolayca temizleniyor, ayarlanabilir bilek bandı ise eldiveni tek elle rahatça kullanmanıza yardımcı oluyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.