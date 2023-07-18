Her birimiz herhangi bir Apple ürünü satın alacağımız zaman telefonu elimize alır ve farklı satış kanalları üzerinde fiyat araştırmaları yaparız. Peki bu yarıştan neden her zaman Amazon’un galip çıktığını hiç düşündünüz mü?

Ürünlerin orijinal fiyatları aslında Apple mağazalarında ve Apple’ın kendi sitesinde bulunmakta ancak nasıl oluyor da Amazon bu ürünleri bariz bir şekilde daha ucuza satabiliyor?

Peki bu şekilde Amazon’un kârı ne düzeyde azalıyor? Gelin, tüm bu soruları açıklığa kavuşturalım.

Apple’ın, ürünlerinin farklı kanallarda daha ucuza satılmasına izin vermesi sizce de oldukça garip değil mi?

Apple’ın resmi sitesinde ürün satışı mevcut ancak şirket, başta Amazon olmak üzere Best Buy, Walmart, Hepsiburada ve Trendyol gibi diğer satış kanallarından da ürünlerinin satılmasını ister. Aslında bu yolla Apple, üçüncü taraf perakendecileri ürünlerini satma noktasında bir nevi teşvik etmeyi hedefler.

Apple yine bu şekilde kendi mağazalarını veya sitesini ziyaret ederek ürün satın alan müşterilerinin yanı sıra, daha fazlasına ulaşmayı ister. Fakat Apple ürünlerinin, üçüncü taraf perakendeciler tarafından satılabilmesi için şirketin, bunun karşılığında bu kanallara bir karşılıkta bulunması gerekir.

Bu karşılık da genellikle toptan bir indirimden başka bir şey değildir.

Örneğin Amazon ve Best Buy, net rakamlar bilinmese de Apple’dan, perakende satış fiyatından %10 ya da %15 daha ucuza 1.000 MacBook Air satın alabilir. Apple’ın satış kanallarına sağladığı bu indirim, satıcıların aradaki farkı müşterilere yansıtmasına yani ürünün daha ucuza satışa çıkarılmasına olanak tanır.

Bu sebeple 2022 model bir MacBook Air, Amazon’dan ortalama 150 dolar daha ucuza satın alınabilir. Fakat bu yolla Amazon, MacBook Air’den neredeyse hiç kâr elde edemez. Hatta hafif bir zarara uğramaları bile söz konusu olabilir.

Öyleyse Amazon ve Hepsiburada gibi şirketler, neden Apple ürünlerini satmaya devam ediyor?

Çünkü asıl kazanç MacBook ya da iPhone’larda değil, aksesuarlarındadır. Çoğunlukla MacBook’larla birlikte satın alınan kılıflar, ekran koruyucular, çantalar, adaptörler ve kablolar bu şirketler için büyük kâr marjları anlamına gelir.

Ancak fiyatı daha ucuz diye Amazon’dan alınan ürünlerin, elbette bazı handikapları da var. Daha doğrusu ürünlerinizi Apple’ın kendi sitesinden ya da mağazalarından almanızın çeşitli faydaları bulunmakta.

Örneğin Amazon’dan satın almayı düşündüğünüz bir MacBook Air’ı, daha fazla RAM, daha yüksek bir depolama ya da daha hızlı bir GPU ile yapılandırmak mümkün değil. Bunu yalnızca Apple’ın kendi sitesinden yapabilirsiniz.

Veya Amazon’da, eski MacBook’unuzu indirim karşılığında yenileyebilir misiniz?

Ne yazık ki Amazon’da böyle bir hizmet de söz konusu değildir ve aslında bu, bir bakıma tasarımla ilgili. Apple, ürünlerini olabildiğince fazla müşteriye ulaştırmak istiyor fakat alışveriş yapanları da doğrudan kendi sitesinden satın almaya teşvik etmek için çaba gösteriyor.

Bu sebeple Apple, perakende mağazalarına bir hayli para yatırmakta. Apple’ın kendi sitesine girer ve ürününüzü oradan alırsanız şirket, diğer satış kanalları üzerinden ettiğinden daha fazla kâr elde eder.