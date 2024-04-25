Apple, takas işlemlerini aylar öncesinde tamamlayan kişilere iptal e-postası göndermeye başladı.

Ülkemizde yurt dışında olduğu kadar yaygın olmasa da takas yoluyla yeni teknolojik ürünleri daha uyguna satın almak mümkün oluyor. Bu konuda hem pazar yerlerinin hem de üreticilerin zaman zaman kampanyalar yürüttüklerini görüyoruz. Bu sayede ekonomik cihaz almanın gittikçe zorlaştığı ülkede bir nevi rahatlama sağlanıyor.

Fakat dediğimiz gibi, bu durum yurt dışında ülkemizden çok daha popüler durumda. İronik şekilde bu gelişmişliğin arasına hatalar da sıkışabiliyor. Söz konusu hatanın merkezinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple olunca insan daha da şaşırıyor. Söz konusu teknoloji devi, takas konusunda insanların kafasını kurcalayan e-postalar gönderdi.

“iPhone’unuzu teslim almadık. Takasınız iptal edildi.”

Gönderilen e-postada Apple, kullanıcıların göndermesi veya bizzat Apple Store’a teslim etmesi gereken iPhone’ları teslim almadığını ve bu sebeple de takasla elde edilen indirimin iptal edildiğini belirtti. İşin garibi, telefonunu geçtiğimiz eylül ayında, yani iPhone 15 çıkış yaptığı dönemde bizzat mağazalara teslim eden kişilere bile bu e-postalar gönderildi.

Apple Store uygulamasına bakan kişilerin takas durumunda “iptal” ibaresini görmesi de e-postanın gerçek olduğunu gösteriyor. Apple’dan konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi fakat durumun bir hatadan kaynaklandığı ortada. Şirket açıklaması geldiğinde sizi bilgilendireceğiz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?