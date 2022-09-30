Her Araba Camında Bulunan Bu Kodlar Aslında Ne İşe Yarıyor?

Her araba camında bulunan bu kodlar aslında ne anlatıyor hiç düşündünüz mü? Camın türünden hangi güvenlik standartlarından geçtiğine kadar pek çok şeyi anlatan bu küçük bilgi topluluğunu gelin yakından inceleyelim.

Arabalar, motosikletlerin aksine sizi güvenli bir alan içinde tutarak seyahat etmenizi sağlayan araçlardır. Bunun için de 4 tekerlek üzerinde sağlam direklerden oluşmuş bir metal gövde ve elbette etrafınızı görebilmeniz için döşenmiş camlar vardır. Bu camlar, evlerimizde kullandığımız camlara göre daha farklı yapılarda üretilirler. Özellikle bir kaza anında hasarı en aza indirmek için özel olarak üretilen camlar, bunun için bazı sertifikalar alırlar. Peki arabanızın camının kenarında bulunan yazıların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Araba camlarının üzerinde çeşitli simgeler, harfler ve sayılar bulunur. Peki bu ifadeler ne anlam taşır? Bugün sizler için araba camlarının üzerinde bulunan kodların ne anlama geldiğini açıklayacağız. Özellikle yeni bir araba almadan önce bu kodlara bakmak, daha sonrasında oluşacak zararlardan kaçınmanız için de hayati bir önem taşıyor.

Araba camları üzerinde yer alan kodlar ne anlama geliyor?

Arabalarımızda kullandığımız camlar diğer pek çok şeyde olduğu gibi belirli bir kalite ve kullanım standardıyla gelir. Camların üzerindeki bu kodlar da bu bilgileri sunmak için bulunuyor. Cam üzerindeki kodlara baktığımızda pek çok kodun bizi karşıladığını görüyoruz.

Bu kodlar ilk başta genellikle otomobil markası ve cam üreticisinin ismiyle başlar. Saint-Gobain, Pilkington, AGC Automotive, SISECAM, DURACAM gibi üreticiler bu noktada bilinen bazı otomobil cam üreticileri arasında yer alıyor. Bunların ardından genellikle karşımıza cam türü çıkar. Bu kısım; lamine, tamperli, çok katmanlı gibi cam türlerini bize sunar.

Roma rakamıyla kodlanmış semboller genişletilmiş cam türü hakkında bilgi verir.

Roma rakamıyla kodlanmış semboller araba camı hakkında çok önemli bilgileri bizlere sunuyor. Roma rakamına göre camın türünü öğrenebilirsiniz. Bu türler:

I - Güçlendirilmiş ön cam

II - Standart çok katmanlı ön cam

III - İşlenmiş çok katmanlı ön cam

IV Plastik cam

V - Işık geçirgenliği %70'in altında olan diğer camlar (ön cam hariç)

VI - %70'in altında ışık geçirgenliği olan çift cam

"E" harfiyle başlayan kodlar ise ülke kodlarını bize sunar.

Araba camının üzerinde "E" harfiyle başlayıp devamında sayı bulunan kodlar ülke kodlarını tanımlar. Örneğin E1 kodu, camın Almanya'da onaylandığı gösterir. Türkiye'nin kodu ise 37'dir. Yani E37 kodu bulunan bir cam Türkiye'de onaylanmış demektir.

M, AS ve DOT kodları ABD Ulaştırma Bakanlığı standardına uygunluğu gösterir.

Bu kodlara göre AS1, ABD standartlarına uygunluğu ifade eder. AS2; Ön cam hariç her yerde olabilirken AS3'ün araca takılması yasaktır.

Avrupa güvenlik standardı için ECE R43 kodu yer alır.

Her camda yazanlar farklıdır, çünkü bazıları sadece Avrupa'dan onay alırken bazıları ABD'den alabilir. Bazen de her iki sertifika da alınmış olabilir. Ülkemizdeki arabalarda genellikle R43 kodunu görürüz. Bu kod, aracınızın camının Avrupa güvenlik standartlarına uyduğunu bize gösterir.

Çin güvenlik standartlarına uygunluğu belirten kodlar ise CCC E000199 ve E000039'dur.

Camların üzerindeki bu kodları kullanarak arabanın kaza yapıp yapmadığını görebilirsiniz.

Özellikle ikinci el araç alırken dolandırılmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli davranmanın yollarından biri de araba camlarının kodlarına bakmaktır. Eğer araba camlarının markaları ve standartları orijinalinden farklıysa arabanın daha önce kazaya karışmış olma ihtimali var. Elbette sürücü tarafına gelen ufak bir taş parçası nedeniyle bile arabanın camı değiştirilebilir. Bu kodlar, muayeneye girerken de önem arz eder. Belirli standartlara uymayan cama sahip araçlar muayeneden geçmeyebilir. Bu sebeple araba alırken camların kenarındaki kodlara dikkat etmeniz hayati önem taşıyor.

Bugün sizlere araba camlarının yanında bulunan bu küçük kodların ne anlamı olduğunu açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynaklar: Elsie, Max Auto Glass, Arabam