Yeni Assassin's Creed Oyununun Adı ve Teması Ortaya Çıktı

Bu yıl içinde piyasaya sunulacak olan yeni Assassin's Creed oyunu, ünlü e-ticaret sitesi Amazon’da kendini gösterdi. Söz konusu sızıntı, merakla beklenen yapımın ‘Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition’ şeklinde adlandırıldığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yılki bazı raporlarda, 2020'de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC platformlarına çıkacak olan yeni Assassin's Creed’in, oyuncuları Viking ülkesine götüreceğini iddia edilmişti. Bunun doğru olup olmadığını sadece zaman gösterecek; ancak ortaya çıkan yeni sızıntı, bu iddiaları daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Söz konusu sızıntının merkezi Amazon Almanya. Paylaşılan ekran görüntülerinde, ‘Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition’ adında bir oyunun listelendiğini görüyoruz. Ne yazık ki, bunun gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu şu an için bilmiyoruz; ancak geçmiş sızıntıları da hesaba kattığımızda doğruluk payının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Amazon Almanya'nın sitesinden alınan ekran görüntüsü:

Yeni Assassin's Creed oyunun Nordik temalı olacağına inanmak için elimizde birçok neden var. Hatırlayanlar olacaktır; bu spekülasyon rüzgarı ilk olarak, The Division 2'deki bir oyuncu tarafından başlatılmıştı. Ubisoft imzalı oyunun içindeki bir posterde, Assassin's Creed serisinden bildiğimiz Eden of Apple'ı tutan bir İskandinav tanrısını görmüştük.

The Division 2 haritasında görülen oyun içi poster:

Ertesi gün, oyun endüstrisinin önde gelen gazetecilerinden birinin raporu ortaya çıktı ve serinin gerçekten de Viking temalı olduğu bildirildi. Ve şimdi de, Amazon’da Assassin's Creed Ragnarok - Valhalla Edition ismiyle beliren oyun, yeni halkanın gerçekten de İskandinavya’da geçebileceğine işaret ediyor.

Yine de tüm bu gelişmelerin, gayrıresmi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yeni Assassin's Creed oyununun önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek olan E3 2020 etkinliğinde duyurulması planlanıyor. O zamana kadar yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.