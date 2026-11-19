GTA 6'nın Jason ve Lucia'dan ziyade şimdiden ikonik hâle gelen karakteri 'Mandy' aslında tam olarak kim?

GTA 6 çıktığından beri neredeyse herkes Mandy için çıldırıyor. GTA 6'da oyunun başlarındaki belirli bir noktayı geçtiyseniz Mandy ile çoktan tanışmışsınızdır.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peki bahsi geçen Mandy aslında kim? Teoriler neler? Kendisiyle "romance" yaşanabiliyor mu?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

GTA 6'da Mandy ile ne zaman tanışıyorsunuz?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Mandy, GTA 6'da nispeten küçük bir yan karakter olsa da dünya genelindeki oyuncular üzerinde büyük bir etki yarattı. Şu ana kadar oyundaki en dikkat çekici karakterlerden biri olduğunu kanıtladı. Mandy ile Brian'ın oyunun başlarında verdiği kira toplama görevlerini yaparken tanışıyorsunuz.

Bu görevde Brian adına kirasını toplamak üzere birkaç blok ötedeki küçük bir eve gidip Mandy ile buluşmanız gerekiyor. Tabii Mandy'nin sizin için bir sürprizi var. Kira ödemesi karşılığında evinin su tesisatını tamir etmenizi istiyor fakat Jason'a karşı ayrı bir zaafı var ve ona defalarca kur yapmadan binadan ayrılmasına izin vermiyor.

GTA 6'da Mandy ile romantik ilişki yaşanabiliyor mu?

GTA 6'da Mandy ile birlikte olabileceğiniz herhangi bir senaryo var mı?

Bunun cevabı Rockstar tarafından da verilmiş durumda, yani hayır. Mandy ve Jason için böyle bir ihtimal kesinlikle söz konusu değil.

Peki iddia edildiği gibi Mandy bir seri katil mi?

Görev boyunca Mandy'nin biraz tuhaf biri olduğunu fark edebilirsiniz. Jason hakkında gereğinden fazla şey biliyor, hatta Jason aralarındaki diyalog sırasında onu doğrudan sapık ilan ediyor.

Mandy'nin evinde etrafı biraz kurcaladığınızda işler daha da kafa karıştırıcı bir hâl alıyor. Evde kilitli bir kapı var ve arka bahçede arabasını bulabiliyorsunuz. Bagajı açtığınızda ise bir sürü alet edevat ve kesici alet görüyorsunuz. Bu da Mandy gibi biri için şüpheli görünebilir.

Söylenenlere göre oyunun ilerleyen kısımlarında evinin önünden geçerseniz yeni bir olay tetikleniyor ve bu da Mandy'nin hikâyesinde görünenden daha fazlası olduğuna işaret ediyor... Keza oyun boyunca telefon numaranızı bildiğinden sizi ara ara rahatsız ediyor.

Şimdilik Mandy'ye dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Peki siz "spoiler olmadan" Mandy hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.