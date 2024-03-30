İnsanlar her zaman uçaklara ve uçmaya ilgi duymuşlardır. Yolculuk esnasında bulutların arasında süzülmek ve o eşsiz manzarayı izlemek ise hepimize keyif verir. Peki bir günde kaç tane uçağın uçtuğunu veya kaç insanın aynı gün içinde gökyüzünde olduğunu hiç merak etmiş miydiniz?

Dünya üzerindeki 206 ülkede, her gün yüzlerce hatta binlerce uçuş yapılır. Uluslararası veya şehirler arası yapılan bu uçuşlar ise milyonlarca insanın bir yerden bir yere seyahat etmesine olanak sağlar.

Peki biz uçtuğumuz esnada aynı gün içinde, bizimle birlikte kaç insan daha seyahat eder?

Son tahminlere göre dünya çapında her gün yaklaşık 100.000 uçuş gerçekleşir.

Bu sayı; yolcu, kargo ve askeri uçaklar da dahil olmak üzere tüm uçuşları içine alır. Yalnızca yolcu uçuşları, günde 90.000’den fazla uçuşa tekabül eder ve neredeyse milyonlarca insan, dünyanın her yerinde farklı ülke ve şehirlere seyahat eder.

Geriye kalan uçuşların çoğunluğunu ise kargo uçuşları oluşturur. Aslında her gün binlerce uçak, kıtalar ve okyanuslar boyunca mal ve ürün taşır.

Askeri uçuşlar ise 100.000’lik uçuşa katkıda bulunarak; birliklerin taşınması, gözetleme yapılması ve insanlı görevlerin gerçekleşmesi gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.

Günlük uçuş sayısı elbette farklı faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Örneğin bunlar arasında; havalimanının büyüklüğü ve konumu, o ülkede veya şehirde faaliyet gösteren havalimanlarının sayısı, mevsim ve seyahat sektörünün mevcut durumu vardır.

Öte yandan bir uçuşun ortalama uzunluğunun 2 saat olduğu varsayıldığında bu, her gün 6 milyon insanın bir yere uçtuğu anlamına gelir. Yine bu hesap, tüm dünya nüfusunun yaklaşık %0.1’i eder.

Yani her an yaklaşık 500.000 kişi, havada herhangi bir amaç için uçar. Ayrıca gökyüzünde herhangi bir zamanda yaklaşık 1.270.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan ortalama 98.000 uçak vardır.

Peki en çok uçuş yapan ülke hangisi?

2019 yılında ABD, taşınan yolcu sayısında 926,74 milyon ulaşmıştı. Bu da onu lider konumuna alıyor. Çin, 659 milyondan fazla yolcuyla 2. sırada yer alırken onu 170 milyondan fazla yolcuyla İrlanda takip eder.

En fazla hangi yaş grubunun seyahat ettiğini bakarsak X kuşağının geride, Y ve Z kuşağının bir adım ileride olduğunu görmek mümkündür. Özellikle 35-44 yaş aralığındaki insanlar, uluslararası ve yurt içinde en çok uçuşu yapanlardır.

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