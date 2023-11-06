OpenAI, bugün gerçekleştirdiği geliştirici konferansında birçok önemli açıklama yaptı. Şirket, ChatGPT sohbet botunun kullanıcı sayısını da açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran sohbet botu ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI, bugün tarihindeki ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Şirket, konferansta yapay zekâ alanında birçok önemli açıklama yaptı.

Bunlardan ilki, sohbet botunun dünya çapında ne kadar kullanıldığıydı. CEO Sam Altman’ın açıklamasına göre ChatGPT’nin dünya çapında 100 milyon haftalık kullanıcısı var. Bu yaklaşık bir yıl için gerçekten çok yüksek bir miktar.

2 milyon geliştirici ve yüzlerce büyük şirket OpenAI’ın araçlarını kullanıyor

Altman ayrıca şirketin yapay zekâ araçlarından ne kadar yararlanıldığı ile ilgili de konuştu. Altman’a göre şu anda 2 milyondan fazla geliştirici şirketin araçlarından yararlanarak yapay zekâ teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Ünlü CEO, devamında Fortune 500 şirketlerinin 460’ının da OpenAI’ın ürünlerini kullandığını duyurdu. Yani dünyanın en başarılı şirketlerinin %92’si yapay zekâ devinin ürünlerinden yararlanıyor.

ChatGPT, hâlihazırda tüm zamanların en hızlı büyüyen internet uygulamalarından biri olarak kabul ediliyordu. Tahminler, botun çıkış yaptıktan iki ay sonra 100 milyon aylık kullanıcıya ulaştığını göstermişti. Facebook’un bu sayıya 1,5 yılda, Instagram’ın 2 yılda, X’in (eski adıyla Twitter) ise 5 yıldan fazla sürede ulaştığını belirtmek gerek. OpenAI’ın bugün duyurduğu miktar ise artık haftalık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldığını ve başarının arttığını ortaya koyuyor.